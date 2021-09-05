İstanbullu şirketlerin dış satımı yüzde 46,8 arttı

Rakamlar incelendiğinde Türkiye'nin ihracat başarısında lokomotif ilin İstanbul olduğu görülüyor. Bursa ve Gaziantep'in izlediği İstanbul'da çok farklı sektörlerin ihracata katkı sağladığı görülüyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, İstanbullu şirketlerin dış satımı, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46,8 artarak 7 milyar 535 milyon 743 bin dolara ulaştı.

İSTANBUL, İL BAZINDA TÜRKİYE'NİN İHRACAT LİDERİ

İstanbul, Türkiye'nin ihracatında il bazında liderliğini açık ara farkla sürdürdü. İstanbul'u, 1 milyar 663 milyon 800 bin dolarla Kocaeli, 1 milyar 224 milyon 104 bin dolarla Bursa, 1 milyar 114 milyon 240 bin dolarla İzmir ve 867 milyon 154 bin dolarla Gaziantep izledi. Söz konusu iller, değer bazında ihracat artışında da liderliği bırakmadı.

Ağustos ayında değer bazında ihracat artışı geçen yılın aynı dönemine göre İstanbul'da 2 milyar 404 milyon 26 bin dolar, Kocaeli'de 887 milyon 666 bin dolar, Bursa'da 362 milyon 835 bin dolar, İzmir'de 355 milyon 488 bin dolar, Gaziantep'te 263 milyon 292 bin dolar olarak gerçekleşti.

İSTANBUL'DAN DÜNYANIN 214 NOKTASINA İHRACAT GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İstanbullu şirketler, dünyanın 214 noktasına ürünlerini ulaştırırken, İstanbul'un Türkiye'nin ağustos ayı ihracatındaki payı ise yüzde 39,8 oldu.

HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON LİDERLİĞİ BIRAKMADI

İstanbullu şirketlerin ağustos ayı ihracatında aslan payını hazır giyim ve konfeksiyon sektörü aldı. Sektör, İstanbul'dan gerçekleştirilen dış satımda yine liderliği bırakmadı. İstanbullu şirketler, hazır giyim ve konfeksiyonda 1 milyar 183 milyon 38 bin dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.

İSTANBUL'DA ÜRETİLEN ÜRÜNLERE EN FAZLA TALEP ALMANYA'DAN GELDİ

İstanbul'da üretilen ürünlere en fazla talep Almanya'dan geldi. İstanbullu şirketler, 660 milyon 14 bin dolarla ağustos ayında en fazla dış satımı Almanya'ya gerçekleştirdi.

Almanya'yı, 476 milyon 287 bin dolarla Birleşik Krallık, 421 milyon 956 bin dolarla ABD, 409 milyon 369 bin dolarla İspanya ve 290 milyon 879 bin dolarla Fransa takip etti.