İstanbullu şirketlerin ocak ihracatı 7 milyar doların üzerinde

İstanbul'un ihracatı, ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 22,9 artarak 7 milyar 15 milyon 594 bin liraya yükseldi.

İstanbullu şirketlerin ihracatı 7 milyar doların üzerinde tutundu

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı ocakta yüzde 17,3 artarak 17 milyar 593 milyon 77 bin dolara yükselirken, İstanbul'un ihracatı da ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 22,9 artarak 7 milyar 15 milyon 594 bin liraya dayandı.

İstanbullu şirketlerin ihracatı, 6 aydır 7 milyar doların altına düşmeyerek güçlü seyrini sürdürüyor.

İSTANBUL'LU İHRACATÇILARDAN REKOR RAKAMLAR

2021 Kasım döneminde 8 milyar 723 milyon 971 bin dolarla aylık bazda rekora imza atan İstanbullu şirketler geçen yılın tamamında 88 milyar 860,1 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ihracat rakamına ulaşmıştı.

İstanbul'u, 1 milyar 455 milyon 602 bin dolarla Kocaeli, 1 milyar 169 milyon 668 bin dolarla Bursa, 1 milyar 60 milyon 206 bin dolarla İzmir, 723 milyon 767 bin dolarla Gaziantep izledi.

AÇIK ARA FARKLA İSTANBUL LİDER

Bu sonuçlara göre, İstanbul, Türkiye'nin ihracatında il bazında liderliğini açık ara farkla sürdürdü.

İstanbullu şirketler, geçen ay dünyanın 219 noktasına ürünlerini ulaştırırken, kentin Türkiye'nin ocak ayı ihracatındaki payı yüzde 39,9 oldu.

Ocak ayında değer bazında en fazla ihracat artışını da İstanbullu şirketler gerçekleştirdi. İstanbullu şirketlerin dış satımı bu dönemde değer bazında bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyar 310 milyon 777 bin dolar arttı.

Değer bazında ihracat artışında İstanbul'u, 371 milyon 375 bin dolarla Kocaeli, 264 milyon 791 bin dolarla İzmir, 136 milyon 510 bin dolarla Ankara, 133 milyon 55 bin dolarla Hatay takip etti.

HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON LİDERLİĞİ BIRAKMADI

İstanbullu şirketler arasında ocak ayında en fazla ihracatı hazır giyim ve konfeksiyon sektörü gerçekleştirdi. İstanbul'da hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe faaliyet gösteren şirketler geçen ay 1 milyar 100 milyon 321 bin dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.

Bu sektörü, 1 milyar 55 milyon 765 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 783 milyon 685 bin dolarla çelik, 624 milyon 690 bin dolarla demir ve demir dışı metaller, 526 milyon 326 bin dolarla elektrik ve elektronik sektörleri izledi.

EN FAZLA İHRACAT ARTIŞI SAVUNMA VE HAVACILIK

Dış satımda en fazla ihracat artışı yüzde 224,9 ile savunma ve havacılık sanayiinde gerçekleşti. Savunma ve havacılık sanayii sektörünü yüzde 106,8 ile gemi yat ve hizmetleri, yüzde 95 ile madencilik ürünleri, yüzde 79,1 ile meyve sebze mamulleri, yüzde 56,9 ile demir ve demir dışı metaller sektörleri takip etti.





EN BÜYÜK PAZAR ALMANYA

Geçen ay İstanbullu şirketlerin en büyük pazarı 685 milyon 585 bin dolarla Almanya oldu. Almanya'nın ardından ABD'ye 423 milyon 424 bin dolar, İtalya'ya 372 milyon 85 bin dolar, Birleşik Krallık'a 339 milyon 97 bin dolar, İsrail'e 295 milyon 985 bin dolar tutarında dış satım yapıldı.