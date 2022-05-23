İstanbul'un asırlık sigorta haritaları sergilendi

TSB, Sigorta Haftası etkinlikleri kapsamında Galataport'ta bir sergi gerçekleştirdi.

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından düzenlenen 11. Sigorta Haftası etkinlikleri, İstanbul'un asırlık sigorta haritalarının yer aldığı sergiyle başladı.

TSB, İstanbul'un 100 yıllık tarihi sigorta haritalarını, Galataport İstanbul'da düzenlenen Sigorta Haritaları Sergisi'nde katılımcılarla buluşturdu.

Haritalarda İstanbul'un semtleri yer alıyor

Kartograf Jacques Pervititch tarafından hazırlanan ve İstanbul'un çeşitli semtlerini gösteren haritalar, 11. Sigorta Haftası etkinlikleri kapsamında tekrar gün yüzüne çıktı.

Haritalarda kamu binaları ve ahşap yapılar belirtiliyor

Doç. Dr. Sedat Bornovalı'nın küratörlüğünde hazırlanan sergide, 1920'li yıllardan 1950'ye uzanan süreçte hazırlanan 200 haritadan 18'i yer aldı. Halihazırda eser niteliği kazanan, görkemli tarihi eserleri, kamu binaları ve dönemin yaygın mimari unsuru olan ahşap yapıları kayıt altına alan haritalar, çeşitli koleksiyonerler tarafından korunarak bugüne kadar ulaştı. Serginin zirve boyunca farklı mekanlarda meraklıları ile buluşacağı bildirildi.

"Eserler u zmanların kullanımına sunuldu "

Serginin açılışında konuşan TSB Başkanı Atilla Benli, birlik arşivlerinde korunmaya devam eden bu kıymetli eserlerin, uzmanların kullanımına sunulduğunu söyledi.