İstanbul'un enflasyonu açıklandı İTO'ya göre İstanbul'da martta önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 2,95, toptan fiyatlar ise 4,96 arttı. Böylelikle yıllık bazda artış perakendede yüzde 73,02, toptan fiyatlarda ise yüzde 74,22 oldu.

AA

TÜİK enflasyon verisini açıklamadan önce İstanbul Ticaret Odası (İTO) kendi çalışması ile perakende ve toptan eşya fiyatlarıyla bir rakam ortaya koyuyor.

İstanbul'da martta perakende fiyatlar aylık yüzde 2,95 arttı

İTO'nun, İstanbul’da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi, martta bir önceki aya göre yüzde 2,95, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 4,96 artış kaydetti.

İstanbul'da martta perakende fiyatlar yıllık yüzde 73,02 yükseldi

Söz konusu veriler yıllık bazda incelendiğinde, perakendede yüzde 73,02, toptan fiyatlarda ise yüzde 74,22 olarak gerçekleşti.

Perakendede artan fiyatlar

Martta perakende fiyatlarda önceki aya göre, diğer harcamalar grubunda yüzde 8,89, giyim harcamalarında yüzde 5,32, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 4,70, gıda harcamalarında yüzde 3,97, konut harcamalarında yüzde 2,46, ev eşyası harcamalarında yüzde 0,36, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 0,17 arttı.

Perakendede azalan fiyatlar

Sektörel bazda değişim oranlarına bakıldığında kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 4,23 azaldığı görülüyor.

Azalan toptan rakamları

Martta toptan fiyatlarda ise önceki aya göre, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 13,77, kimyevi maddeler grubunda yüzde 4,96, gıda maddeleri grubunda yüzde 4,82, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 3,55, mensucat grubunda yüzde 1,45, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 0,13 artış, madenler grubunda yüzde 1,64 azalış görüldü.