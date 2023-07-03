İstanbul'un enflasyonu haziranda yüzde 3,46 arttı İTO, TÜİK'in haziran ayı enflasyon verisinden önce İstanbul'un enflasyonunu açıkladı.

AA

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi, o ayın Türkiye genelindeki verisinin açıklanmasından önce, rakamı dair ışık tutan bir veri olarak kabul ediliyor.

İTO'nun enflasyonu haziranda; bir önceki aya göre yüzde 3,46, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 4,32 artış kaydetti.

Söz konusu veriler yıllık bazda incelendiğinde, değişim oranı perakendede yüzde 55,19, toptan fiyatlarda ise yüzde 64,27 olarak gerçekleşti.

Perakende fiyatlarda kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 6,99 artış yaşandı

Haziranda perakende fiyatlarda bir önceki aya göre, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 6,99, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 5,11, konut harcamalarında yüzde 3,75, ev eşyası harcamalarında yüzde 3,39, gıda harcamalarında yüzde 3,37, giyim harcamalarında yüzde 3,20, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0,08 artış, diğer harcamalar grubunda yüzde 0,85 azalma yaşandı.

Toptan fiyatlarda yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 8,36 artış var

Haziranda toptan fiyatlarda ise önceki aya göre, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 8,36, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 5,71, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 4,21, gıda maddeleri grubunda yüzde 3,93, mensucat grubunda yüzde 3,30, madenler grubunda yüzde 2,21 artış, kimyevi maddeler grubunda yüzde 1,36 azalma görüldü.