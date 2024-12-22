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AA

İstanbul'da gün geçmiyor ki bir toplu ulaşım aracı kazası yaşanmasın.

Bugün de Fatih ilçesinde bir İETT otobüsü, başka bir İETT otobüsü ile çarpıştı.

KAZA MİLLET CADDESİ'NDE YAŞANDI

Turgut Özal Millet Caddesi'nde, Aksaray istikametine doğru ilerleyen İETT otobüsü, arkadan gelen başka bir İETT otobüsünün çarpması sonucu yaklaşık 30 metre sürüklendi.

SÜRÜKLENEN OTOBÜS ETRAFINA ÇARPARAK DURABİLDİ

Sürüklenen otobüs, kaldırımdaki aydınlatma direğine, çöp konteynerine ve yan yoldan caddeye çıkmak üzere olan hafif ticari araca çarptıktan sonra durabildi.

ARAÇLAR HASAR GÖRDÜ

Yaşanan kaza sonrasında olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi.

"NE VAR NE YOK HEPSİNİ GÖTÜRDÜ"

Otobüsün çarptığı aracın sürücüsü Murat Göktepe, "Otobüs kaldırıma çıkıp, sürükleyerek ne var ne yok hepsini götürdü. Bana çarptı. Çok şükür bende bir şey yok. Araçlarda da yolcu yoktu." dedi.

KAZA ANI KAMERADA

Ekiplerin çalışması sonucu araçlar olay yerinden kaldırıldı. Öte yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.