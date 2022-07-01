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    İstanbul'un haziran ayı enflasyonu belli oldu

    İTO'ya göre yıllık enflasyon haziranda yüzde 94,19, aylık ise yüzde yüzde 4,03 artış gösterdi.
    • 01.07.2022 - 12:04
    • Güncelleme : 01.07.2022 - 12:12
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    İstanbul'un haziran ayı enflasyonu belli oldu

    İstanbul Ticaret Odası (İTO) Haziran ayı İstanbul perakende fiyatlar endeksini açıkladı.

    İTO'ya göre 2022 Haziran ayında İstanbul’da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 4,03, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde  8,17 oranında arttı.

    2021 Haziran ayına göre 2022 Haziran ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İTO'nun 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 94,19, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde  87,98 olarak gerçekleşti.

    enflasyon

    En yüksek artış ulaştırma ve haberleşme harcamalarında 

    Haziran 2022’de perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 5,16, konut harcamalarında yüzde 5,06, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 4,55, gıda harcamalarında yüzde 3,79, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 3,72, ev eşyası harcamalarında yüzde 3,57, giyim harcamalarında yüzde 2,12 ve diğer harcamalar grubunda yüzde 0,52 artış izlendi.

    enflasyon

    Yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 15,11 arttı

    Haziran 2022’de toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 15,11, gıda maddeleri grubunda yüzde 10,34, kimyevi maddeler grubunda yüzde 8,06, mensucat grubunda yüzde 6,75, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 5,33, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 3,52 artış ve madenler grubunda yüzde -1,00, azalış görüldü.


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