İstanbul'un ihracatı iki ayda 15 milyar doları aştı İstanbul, ihracatta Türkiye'nin en hareketli ili konumunda. İstanbul'dan dünyanın 216 noktasına ürün gönderiliyor ve tüm ihracatın yüzde 39,6'sını üstleniyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, İstanbullu şirketlerin dış satımı ocak-şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 artarak 15 milyar 55 milyon dolara yükseldi.

İstanbul'u izleyen iller

İstanbul'u 2 milyar 761 milyon dolarla Kocaeli, 2 milyar 483 milyon dolarla Bursa, 2 milyar 283 milyon dolarla İzmir, 1 milyar 635 milyon dolarla Ankara, 1 milyar 321 milyon dolarla Gaziantep, 864 milyon 166 bin dolarla Sakarya, 794 milyon 146 bin dolarla Manisa, 648 milyon 662 bin dolarla Denizli, 495 milyon 301 bin dolarla Mersin izledi.

İstanbul'un Türkiye'nin ihracatındaki payı yüzde 39,6

Ocak-şubat döneminde dünyanın 216 noktasına ürünlerini ulaştıran İstanbullu şirketlerin Türkiye'nin ihracatındaki payı yüzde 39,6 oldu.

İl bazında en fazla ihracat artışı da İstanbul'da

Yılın 2 ayında il bazında en fazla ihracat artışını İstanbullu şirketler gerçekleştirdi.

İstanbullu şirketlerin dış satımı, ocak-şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 150 milyon 606 bin dolar arttı.

İstanbul'un ihracatını kimya sektörü sırtladı

İstanbul'da en fazla ihracatı, 2 milyar 792 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü gerçekleştirdi.

Bu sektörü, 2 milyar 273 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 1 milyar 270 milyon dolarla otomotiv endüstrisi, 1 milyar 253 milyon dolarla elektrik ve elektronik, 1 milyar 63 milyon dolarla çelik, 1 milyar 41 milyon dolarla demir ve demir dışı metaller, 875 milyon 175 bin dolarla mücevher, 677 milyon 251 bin dolarla tekstil ve ham maddeleri, 562 milyon 714 bin dolarla hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri, 542 milyon 460 bin dolarla makine ve aksamları izledi.

En fazla dış satım Almanya'ya

İstanbullu şirketler, ocak-şubat döneminde en fazla dış satımı, 1 milyar 314 milyon dolarla Almanya'ya gerçekleştirdi.

Almanya'nın ardından şehirden, ABD'ye 785 milyon 87 bin dolarlık, Rusya Federasyonu'na 775 milyon 237 bin dolarlık, İspanya'ya 691 milyon 727 bin dolarlık, İtalya'ya 689 milyon 791 bin dolarlık ihracat yapıldı.