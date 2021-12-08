İstanbul'un ihracatı tarihi zirveye ulaştı

Türkiye'nin ihracatı artarken, şehir bazında dış ticarete en büyük desteği veren İstanbul'un da ihracatı artıyor. Özellikle kasım ayında açıklanan 8 milyar 724 milyon dolarlık rakam rekoru getirdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilere göre, İstanbullu şirketlerin dış satımı da kasım ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41,3 artışla 8 milyar 724 milyon dolara ulaşarak aylık bazda rekora imza attı.

TÜRKİYE'NİN LİDERİ İSTANBUL

Bu sonuçlara göre, İstanbul, Türkiye'nin ihracatında il bazında liderliğini açık ara farkla sürdürdü. İstanbul'u 1 milyar 462,3 milyon dolarla Kocaeli, 1 milyar 368,6 milyon dolarla Bursa, 1 milyar 105,5 milyon dolarla İzmir, 904,7 milyon dolarla Gaziantep izledi.

İstanbullu şirketlerin, Türkiye'nin kasım ayı ihracatındaki payı yüzde 40,6 oldu.

Kasım ayında değer bazında en fazla ihracat artışını da İstanbullu şirketler gerçekleştirdi. İstanbullu şirketlerin dış satımı bu dönemde, değer bazında geçen yılın aynı dönemine göre 2,6 milyar dolar artış kaydetti.

HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON LİDERLİĞİ BIRAKMADI

İstanbullu şirketler arasında kasım ayında en fazla ihracatı hazır giyim ve konfeksiyon sektörü gerçekleştirdi. İstanbul'da hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe faaliyet gösteren şirketler, kasım ayında 1 milyar 186 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.

Bu sektörü, 1 milyar 162 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 999,7 milyon dolarla mücevher, 998,4 milyon dolarla çelik, 658,6 milyon dolarla elektrik elektronik sektörleri takip etti.

EN BÜYÜK PAZAR BİRLEŞİK KRALLIK

Kasım ayında İstanbullu şirketlerin en büyük pazarı Birleşik Krallık oldu. Birleşik Krallık'a İstanbul'dan gerçekleşen dış satım, kasım ayında 805,1 milyon dolar tutarında gerçekleşti.

Birleşik Krallık'ın ardından Almanya'ya 710,4 milyon dolar, ABD'ye 457,6 milyon dolar, İtalya'ya 380,3 milyon dolar, İspanya'ya 362 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleşti.

Söz konusu dönemde İstanbullu şirketlerin ihracatında değer bazında en fazla artış kaydettiği ülke 371,8 milyon dolarla Birleşik Krallık oldu. Bu ülkeyi, 186,5 milyon dolarla ABD, 121,1 milyon dolarla Almanya, 118,6 milyon dolarla İtalya, 117,9 milyon dolarla İspanya takip etti.