Euro
15.62
0.32%
Dolar
13.93
0.62%
Altın
862.22
1.37%
Borsa
1972
1.33%
Bitcoin
602.002
12.73%
BTXN Coin
37.51
2.54%
Bitexen
5ºC
İstanbul
Bulutlu 5 C

    İstanbul'un şubat ayı enflasyonu açıklandı

    İstanbul'da perakende fiyatlar aylık bazda yüzde 4,44 artış kaydederken, yıllık artış yüzde 55,32'ye ulaştı. Böylelikle fiyat artışı 20 yılın zirvesine çıktı.
    • AA
    • 01.03.2022 - 12:31
    • Güncelleme : 01.03.2022 - 13:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'un şubat ayı enflasyonu açıklandı

    Şubat ayına ait enflasyon verisi perşembe günü açıklanacak. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı verinin öncü göstergelerden biri olan İstanbul enflasyonu ise bugün belli oldu.

    ŞUBAT AYI PERAKENDE FİYAT ARTIŞI YÜZDE 4,44

    İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) hesaplamalarına göre; şubat ayında İstanbul'da perakende fiyatlar aylık bazda yüzde 4,44 artış kaydederken toptan fiyatlar ise yüzde 3,38 artış kaydetti.

    YILLIK PERAKENDE FİYAT ARTIŞI YÜZDE 55,32 OLDU

    Böylece İstanbul'da perakende fiyatlardaki yıllık artış yüzde 55,32; toptan fiyatlarda ise yüzde 58,39 olarak gerçekleşti.

    AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ SAĞLIKTA YAŞANDI

    İTO'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

    "Şubat 2022’de perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; Sağlık ve Kişisel Harcamalarında yüzde 7,04, Ev Eşyası Harcamalarında yüzde 6,47, Gıda Harcamalarında yüzde 5,92, Ulaştırma ve Haberleşme Harcamalarında yüzde 5,53, Konut Harcamalarında yüzde 2,28, Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamalarında yüzde 2,25, Diğer Harcamalarında yüzde 1,45 artış, Giyim Harcamalarında yüzde -1,91 azalış görüldü.

    enflasyon

    TOPTAN FİYATLARDA EN YÜKSEK İŞLENMİŞ MADDELER GRUBUNDA

    Şubat 2022’de Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; Madenler Grubunda yüzde 5,48, İşlenmemiş Maddeler Grubunda yüzde 4,35, Gıda Maddeleri grubunda yüzde 3,63, Yakacak ve Enerji Maddeleri Grubunda yüzde 3,42, İnşaat Malzemeleri Grubunda yüzde 2,18, Kimyevi Maddeler Grubunda yüzde 1,68, Mensucat Grubunda yüzde 0,20, artış görüldü."

    enflasyon


    İlginizi Çekebilir

    Ünlü İş İnsanı Murat Acar, Kriptodaki Açığı Buldu!
    Cryto Trade

    Ünlü İş İnsanı Murat Acar, Kriptodaki Açığı Buldu!

    Rize'deki bu yaya geçidinin sonu çimenliğe çıkıyor
    3. Sayfa

    Rize'deki bu yaya geçidinin sonu çimenliğe çıkıyor

    Sivas’ta boşandığı eşini bıçaklayan kocanın mesajları ortaya çıktı
    3. Sayfa

    Sivas’ta boşandığı eşini bıçaklayan kocanın mesajları ortaya çıktı

    Görüş Bildir