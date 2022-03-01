İstanbul'un şubat ayı enflasyonu açıklandı

İstanbul'da perakende fiyatlar aylık bazda yüzde 4,44 artış kaydederken, yıllık artış yüzde 55,32'ye ulaştı. Böylelikle fiyat artışı 20 yılın zirvesine çıktı.

Şubat ayına ait enflasyon verisi perşembe günü açıklanacak. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı verinin öncü göstergelerden biri olan İstanbul enflasyonu ise bugün belli oldu.

ŞUBAT AYI PERAKENDE FİYAT ARTIŞI YÜZDE 4,44

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) hesaplamalarına göre; şubat ayında İstanbul'da perakende fiyatlar aylık bazda yüzde 4,44 artış kaydederken toptan fiyatlar ise yüzde 3,38 artış kaydetti.

YILLIK PERAKENDE FİYAT ARTIŞI YÜZDE 55,32 OLDU

Böylece İstanbul'da perakende fiyatlardaki yıllık artış yüzde 55,32; toptan fiyatlarda ise yüzde 58,39 olarak gerçekleşti.

AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ SAĞLIKTA YAŞANDI

İTO'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Şubat 2022’de perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; Sağlık ve Kişisel Harcamalarında yüzde 7,04, Ev Eşyası Harcamalarında yüzde 6,47, Gıda Harcamalarında yüzde 5,92, Ulaştırma ve Haberleşme Harcamalarında yüzde 5,53, Konut Harcamalarında yüzde 2,28, Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamalarında yüzde 2,25, Diğer Harcamalarında yüzde 1,45 artış, Giyim Harcamalarında yüzde -1,91 azalış görüldü.





TOPTAN FİYATLARDA EN YÜKSEK İŞLENMİŞ MADDELER GRUBUNDA

Şubat 2022’de Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; Madenler Grubunda yüzde 5,48, İşlenmemiş Maddeler Grubunda yüzde 4,35, Gıda Maddeleri grubunda yüzde 3,63, Yakacak ve Enerji Maddeleri Grubunda yüzde 3,42, İnşaat Malzemeleri Grubunda yüzde 2,18, Kimyevi Maddeler Grubunda yüzde 1,68, Mensucat Grubunda yüzde 0,20, artış görüldü."