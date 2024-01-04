İstanbul'un turizm hedefi: 20 milyon ziyaretçi Türkiye genelinde turizm hedeflerine ulaşmak için çalışılırken, İstanbul 2024 için turizm hedefini ortaya koydu.

AA

Türkiye'nin en önemli kültür, sanat, alışveriş ve gastronomi kenti konumuyla İstanbul'un turizm potansiyeli çok yüksek.

2023 yılında İstanbul'u 17 milyonu aşkın kişinin ziyaret etmiş olması bekleniyor.

İstanbul'un 2024 yılı hedefi ise 20 milyonluk ziyaretçi sayısına ulaşabilmek.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, İstanbul'un ziyaretçi sayısındaki artışa dikkati çekerek, kentin 2023 yılını 17 milyonun üzerinde ziyaretçiyle kapatmasını beklediklerini ifade etti.

İstanbul, 200'den fazla ülkeden ziyaretçi ağırlıyor

Bağlıkaya, İstanbul'un 200'den fazla ülkeden ziyaretçi ağırladığını belirterek, şöyle konuştu:

Komşu ülkeler başta olmak üzere birçok ülke için merkez konumunda yer alan İstanbul'a 2023 yılında en çok ziyaretçi gönderen pazarlar, Rusya, Almanya, İran, ABD, İngiltere, Suudi Arabistan, Fransa, İtalya ve Irak oldu. Özbekistan, Kazakistan, Hollanda, Kuveyt ve Azerbaycan da diğer önemli pazarlar arasında yer aldı.

"İstanbul'a gelen ziyaretçilerin yüzde 97,5'i hava yolunu kullandı"

Geçen yıl İstanbul'a gelen ziyaretçilerin yüzde 97,5'inin hava yolunu kullandığını belirten Bağlıkaya, şu bilgileri verdi:

Yılda 90 milyon yolcu kapasitesi bulunan İstanbul Havalimanı kente turizm anlamında büyük katkı sağladı. 300'den fazla noktaya uçuş gerçekleştirilen İstanbul Havalimanı, 11 aylık dönemde 70 milyonu aşkın yolcuya hizmet verdi.

"Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ikinci pisti ivme kazandıracak"

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ikinci pisti de İstanbul turizmine yeni bir ivme kazandıracak. Yeni pistle birlikte Sabiha Gökçen Havalimanı'nın kapasitesi çok daha üst seviyelere çıkacak. Ulaşım alanındaki bu gelişmeler 3 bine yakın tesis ve 250 bine yaklaşan yatak kapasitesine sahip İstanbul'umuz için çok sevindirici ve önemli bir gelişme.

"Turizm amaçlı kiralanan evler revaçta"

İstanbul'da konaklama tesislerinin yanı sıra turizm amaçlı kiralanan evler de turistler tarafından tercih ediliyor. Bu evler de konaklama kapasitesine dahil edildiğinde çok ciddi bir yatak hacmi oluşuyor. Dolayısıyla İstanbul turizmine yapılan her yatırım, ziyaretçi grafiğinin yükselmesinde büyük etken oluyor.

"Kruvaziyer yolcularının yüzde 26'sı İstanbul'u ziyaret etti"

Firuz Bağlıkaya, İstanbul'un kruvaziyer turizmi açısından da çok önemli bir durak olduğunu, 2023 yılının 11 aylık döneminde İstanbul'a 219 kruvaziyer gemisiyle 392 binden fazla yolcu geldiğini bildirerek şöyle konuştu:

Kruvaziyer turizminde yaşanan yükselişte Galataport'un açılmasının büyük payı bulunuyor. 11 aylık dönemde ülkemizdeki 19 limana toplamda 1167 gemiyle 1,5 milyonun üzerinde yolcu geldi. Bu yolcuların yaklaşık yüzde 26'sı İstanbul'u ziyaret etti. Dolayısıyla İstanbul'un kruvaziyer turizminde de yüksek potansiyeli bulunuyor. Birlik olarak bu potansiyeli değerlendirebileceğimiz çalışmalara imza atıyoruz.

"İstanbul sağlık turizminin merkezi"

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, Türkiye'nin sağlık turizminde büyük mesafe katetmesinde İstanbul'un rolüne değinerek şunları kaydetti:

İstanbul'da sağlık turizmi alanında Sağlık Bakanlığı'ndan belge alan hastane sayısı 188'e, tıp merkezi sayısı 79'a, muayenehane sayısı 1.080'e, klinik ve poliklinik sayısı ise 435'e çıktı. Böylelikle sağlık turizmi amaçlı olarak gelen ziyaretçilerin İstanbul'da hizmet alabildikleri nokta sayısı 1.782'ye ulaştı. Sağlık turizmi alanında İstanbul'da hizmet veren seyahat acentesi sayımız ise 590'a çıktı. Bu verilere göre İstanbul, sağlık turizminin merkezi konumunda yer alıyor ve her yıl binlerce sağlık turistine ev sahipliği yapıyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)