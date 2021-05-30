İş'te Anne Projesi'nden 317 milyon liralık ödeme

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, kadınların, çalışma hayatına katılımına destek amacıyla hayata geçirilen İş'te Anne Projesi'nden 52 bin anneye 317 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, İŞKUR'un, annelerin işgücü piyasasına katılımını desteklemek amacıyla sağladığı teşvik ve desteklere ilişkin bilgiler paylaştı.

"0-15 YAŞ ARASI ÇOCUĞU OLAN ANNELERE, GÜNLÜK 110 LİRA ÖDEME”

İŞKUR'un düzenlediği kurs ve programlarla kadınları iş gücü piyasasına hazırladıklarını belirten Bilgin, şu bilgileri verdi:

"İş'te Anne Projemiz kapsamında kurs ve programlara katılan 0-15 yaş arası çocuğu olan annelere, günlük 110 lira tutarında ödeme yapıyoruz. Kadınların, İş'te Anne Projesi ile çalışma hayatına katılımına destek oluyoruz. Projenin başladığı 2018 yılı eylül ayından bu yana yaklaşık 52 bin kadına toplam 317 milyon lira ödeme yaptık."





2-5 YAŞ ARASI ÇOCUĞU OLAN ANNELERE AYLIK 400 LİRAYA KADAR ÇOCUK BAKIM DESTEĞİ

Bakan Vedat Bilgin, 2-5 yaş arası çocuğu olan annelere aylık 400 liraya kadar çocuk bakım desteği ödendiğini anımsatarak, bu desteğin 2-5 yaş arası çocuğu olan ve sanayi sektöründe istihdam garantili mesleki eğitim kursları ile imalat sektöründeki mesleklerde düzenlenen İşbaşı Eğitim Programlarına katılan annelere verildiğini belirtti.

32 BİNİ AŞKIN ANNEYE YARIM ÇALIŞMA ÖDENEĞİ VERİLDİ

İş Kanunu kapsamında kullanılan doğum sonrası analık izninin bitiminden itibaren çocuğunun bakımı ve yetiştirilmesi amacıyla annelere yarım çalışma ödeneği ile de destek sağladıklarını vurgulayan Bilgin, uygulamanın başladığı 2016'dan bu yana toplam 32 bini aşkın kadına 89 milyon lira ödendiğini bildirdi.