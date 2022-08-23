İsteğe bağlı sigortalıların emeklilik talebi

İsteğe bağlı sigorta kapsamında yer alan, 1990 öncesi girişi olup 60 yaşını aşanlar için kalan prim gün sayılarını toptan ödenerek emeklilik yolu açılsın talebi geldi.

Türkiye'de daha önceki yıllarda sigortalılık ve emeklilik bilincinin ve kurallarının oturmamış olması bugün farklı noktalarda sorunlara yol açıyor. İlgili kurumlar da temsil ettikleri kitlenin sorunlarınına çözüm noktasında yetkililerden talepte bulunuyor.

Bu sorunlardan birisi de "isteğe bağlı sigortalılara" ait.

İsteğe bağlı sigorta yaptırıp emeklilik hak etmeyenler, gereken süreyi borçlanarak ve bir defada ödeyerek emeklilik hakkı kazanmak istiyor.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a (EYT) yönelik çalışmalar yapılanken isteğe baıl sigortalılar da emeklilikte tıkanan yolların kendileri için açılmasını talep ediyor.

İsteğe bağlı sigortalıların isteklerini HAK-İŞ dile getirdi

HAK-İŞ Genel BaşkanıMahmut Arslan'dan isteğe bağlı sigortalılarla ilgili açıklama

Arslan, "İsteğe bağlı sigorta kapsamında yer alan, 1990 öncesi girişi olup 60 yaşını geçmiş olanlar için kalan prim gün sayıları kadar toptan ödeme imkanı getirilerek emekliliğe hak kazandırılmalarına imkan verilmesini istiyoruz." dedi.

Talep, Bakan Bilgin'e ulaştırıldı

HAK-İŞ'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Mahmut Arslan, isteğe bağlı sigortalıların mağduriyetinin giderilmesine ilişkin talebini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e yazılı olarak iletti.

"İsteğe bağlı sigortalıların talebi EYT'lilerin sorunları ile aynı kapsamda değerlendirilsin"

AA'nın haberine göre yazıda, EYT'lilerin mağduriyetinin giderilmesine yönelik çalışmalarına ilaveten isteğe bağlı sigortalıların mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik çalışmaların da aynı kapsamda değerlendirilmesini talep eden Arslan, şunları kaydetti:

"İsteğe bağlı sigortalı olarak sigortalılığını sürdüren vatandaşlar, örneğin 1990 öncesi sigortaya giriş yapmış ve bugün itibarıyla 60 yaşında isteğe bağlı sigorta ödemeleri ile tamamlanması gereken prim ödeme gün sayısını dolduramamakta. Bu mağduriyetin giderilmesi talebi değişik illerden yoğun olarak yapılıyor. HAK-İŞ olarak, isteğe bağlı sigorta kapsamında yer alan, 1990 öncesi -mümkünse 2000 öncesi- girişi olup 60 yaşını geçmiş olanlar için kalan prim gün sayıları kadar toptan ödeme imkanı getirilerek emekliliğe hak kazandırılmalarına imkan verilmesini talep ediyoruz.

Bakanlığımızın, sosyal yaraların sarılması anlamında hali hazırda EYT'liler için ortaya koyduğu çalışmaya, isteğe bağlı sigortalıların mağduriyetini gidermeyi de dahil etmesi, ülke çapında önemli bir toplumsal mağduriyeti giderip bu mağdurların devlet ve hükümetle kucaklaşma yaşamalarına yardımcı olacaktır."