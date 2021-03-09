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    İşten çıkarma kısıtlaması 2 ay daha uzatıldı

    İşten çıkarma kısıtlaması 2 ay daha uzatıldı

    Normalleşme süreci boyunca, nakdi ücret desteği ve işten çıkarma yasağı 2 ay daha uzatıldı.
    • AA & Ensonhaber
    • 09.03.2021 - 01:55
    • Güncelleme : 09.03.2021 - 09:24
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    Koronavirüsle mücadelede çalışanların mağdur olmaması sebebiyle getirilen işten çıkarma yasağının süresinin, normalleşme sürecinde de uzatılmasına karar verildi.

    2 AY DAHA UZATILDI

    Cumhurbaşkanlığı'nın '4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/3/2021 Tarihinden İtibaren İki Ay Uzatılmasına Dair Kararı', Resmi Gazete'de yayınlandı.

    İşten çıkarma kısıtlaması 2 ay daha uzatıldı #1

    ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK DUYURDU

    Kararı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu: "Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için tedbirlerimize devam ediyoruz. Nakdi ücret desteği ve işten çıkarma yasağını 2 ay daha uzatıyoruz."

    İşten çıkarma kısıtlaması 2 ay daha uzatıldı #2

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