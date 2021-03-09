İşten çıkarma kısıtlaması 2 ay daha uzatıldı

Normalleşme süreci boyunca, nakdi ücret desteği ve işten çıkarma yasağı 2 ay daha uzatıldı.

Koronavirüsle mücadelede çalışanların mağdur olmaması sebebiyle getirilen işten çıkarma yasağının süresinin, normalleşme sürecinde de uzatılmasına karar verildi.

2 AY DAHA UZATILDI

Cumhurbaşkanlığı'nın '4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/3/2021 Tarihinden İtibaren İki Ay Uzatılmasına Dair Kararı', Resmi Gazete'de yayınlandı.

ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK DUYURDU

Kararı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu: "Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için tedbirlerimize devam ediyoruz. Nakdi ücret desteği ve işten çıkarma yasağını 2 ay daha uzatıyoruz."