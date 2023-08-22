İstihdam endeksi 2023'ün ikinci çeyreğinde yıllık yüzde 3,3 arttı Türkiye İstatistik Kurumu, yılın ikinci çeyreğine ilişkin iş gücü girdi endekslerini açıkladı. Saatlik iş gücü maliyeti endeksi yıllık yüzde 113,7 artış gösterdi.

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı ikinci çeyrek verilerine göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2023 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,3 arttı.

Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 0,9, inşaat sektöründe yüzde 10,2 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 3,5 yükseldi.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2023 yılı ll. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,3 arttı.

Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 0,7 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 1,3 arttı.

Brüt ücret-maaş endeksi yıllık yüzde 111,1 yükseldi

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2023 yılı ll. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 111,1 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 104,3, inşaat sektöründe yüzde 126,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 114,2 arttı.

İstihdam endeksi çeyreklik yüzde 0,1 azaldı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2023 yılı ll. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 0,9 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,4 arttı.

Çalışılan saat endeksi çeyreklik yüzde 0,1 geriledi

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2023 yılı ll. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 0,8 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,2 arttı.

Brüt ücret-maaş endeksi çeyreklik yüzde 12,8 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2023 yılı ll. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 12,8 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 12,3, inşaat sektöründe yüzde 11,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 13,3 arttı.

Saatlik iş gücü maliyeti endeksi yıllık yüzde 113,7 artış gösterdi

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik iş gücü maliyeti endeksi, 2023 yılı ll. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 113,7 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 111,8, inşaat sektöründe yüzde 111,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 116,6 arttı.

Saatlik kazanç endeksi yıllık yüzde 108,3 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2023 yılı ll. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 108,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 105,6, inşaat sektöründe yüzde 109,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 111,4 arttı.

Saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi yıllık yüzde 144,4 artış yaşandı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi, 2023 yılı Il. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 144,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 147,2, inşaat sektöründe yüzde 124, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 146,7 arttı.

Saatlik iş gücü maliyeti endeksi çeyreklik yüzde 10,7 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik iş gücü maliyeti endeksi, 2023 yılı ll. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 10,7 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 9,8, inşaat sektöründe yüzde 10,2 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 11,6 arttı.

Saatlik kazanç endeksi çeyreklik yüzde 12,9 yükseldi

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2023 yılı ll. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 12,9 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 13,2, inşaat sektöründe yüzde 10,8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 13,1 arttı.

Saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi çeyreklik yüzde 1,6 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi, 2023 yılı ll. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 2,7 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 7,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 4,7 arttı.