İstihdam endeksi yıllık yüzde 5,4 arttı

TÜİK, ikinci çeyreğe ait İşgücü Girdi Endeksleri'nin yayınladı. Buna göre istihdam endekslerinin ikinci çeyrekte yüzde 1,7 yıllık olarak da yüzde 5,4 arttığı belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) nisan-haziran aylarını kapsayan ikinci çeyrek için açıkladığı İşgücü Girdi Endeksleri'ne göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2022 yılı ll. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,4 artış gösterdi.

Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 4,4 artarken, inşaat sektöründe yüzde 6,3 azaldı ve ticaret-hizmet sektörlerinde ise yüzde 8,4 yükseldi.

Çalışılan saat endeksi yıllık yüzde 11,5 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2022 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 11,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 7,6 arttı, inşaat sektöründe yüzde 2,5 azaldı ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 17,3 arttı.

Brüt ücret-maaş endeksi yıllık yüzde 74,2 artış gösterdi

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2022 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 74,2 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 69,7, inşaat sektöründe yüzde 53,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 80,6 arttı.

Saatlik işgücü maliyeti endeksi yıllık yüzde 56,9 arttı. Saatlik kazanç endeksi yıllık yüzde 56,2 yükseldi. Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi yıllık yüzde 60,7 arttı.





İkinci çeyreğin verileri: