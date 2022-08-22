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- İstihdam endeksi yıllık yüzde 5,4 arttı
İstihdam endeksi yıllık yüzde 5,4 arttı
- Haber Merkezi
- 22.08.2022 - 10:40
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) nisan-haziran aylarını kapsayan ikinci çeyrek için açıkladığı İşgücü Girdi Endeksleri'ne göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2022 yılı ll. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,4 artış gösterdi.
Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 4,4 artarken, inşaat sektöründe yüzde 6,3 azaldı ve ticaret-hizmet sektörlerinde ise yüzde 8,4 yükseldi.
Çalışılan saat endeksi yıllık yüzde 11,5 arttı
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2022 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 11,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 7,6 arttı, inşaat sektöründe yüzde 2,5 azaldı ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 17,3 arttı.
Brüt ücret-maaş endeksi yıllık yüzde 74,2 artış gösterdi
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2022 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 74,2 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 69,7, inşaat sektöründe yüzde 53,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 80,6 arttı.
Saatlik işgücü maliyeti endeksi yıllık yüzde 56,9 arttı. Saatlik kazanç endeksi yıllık yüzde 56,2 yükseldi. Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi yıllık yüzde 60,7 arttı.
İkinci çeyreğin verileri:
- İstihdam endeksi çeyreklik yüzde1,7 arttı.
- Çalışılan saat endeksi çeyreklik yüzde 2,1 arttı.
- Brüt ücret-maaş endeksi çeyreklik yüzde 12,4 arttı.
- Saatlik işgücü maliyeti endeksi çeyreklik yüzde 9,9 arttı.
- Saatlik kazanç endeksi çeyreklik yüzde 10,1 arttı.
- Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi çeyreklik yüzde 9,3 arttı.