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    İstihdam endeksi yıllık yüzde 6,9 arttı

    TÜİK, ocak ve mart aylarını kapsayan 1. çeyrek İşgücü Girdi Endeksleri'ni yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 23.05.2022 - 10:41
    • Güncelleme : 23.05.2022 - 10:48
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    İstihdam endeksi yıllık yüzde 6,9 arttı

    Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2022 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6,9 arttı.

    Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 5,8, inşaat sektöründe yüzde 0,4, ticaret-hizmet sektörlerinde ise yüzde 8,8 artış gösterdi.

    Çalışılan saat endeksi yıllık yüzde 11,8 yükseldi

    Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2022 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 11,8 arttı.

    Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 7,8, inşaat sektöründe yüzde 3,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 16,2 arış gösterdi.

    Brüt ücret-maaş endeksi yıllık yüzde 68,1 arttı Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2022 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 68,1 artış olarak kayıtlara geçti.

    Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 63,3, inşaat sektöründe % yüzde 53,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 73,8 arttı.

    İstihdam endeksi yıllık yüzde 6,9 arttı #1

    İstihdam endeksi çeyreklik yüzde 1,3 arttı

    Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2022 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 1,5 arttı, inşaat sektöründe yüzde 1,2 azaldı ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 1,6 artış gösterdi.

    İstihdam endeksi yıllık yüzde 6,9 arttı #2

    Çalışılan saat endeksi çeyreklik yüzde 1,5 yükseldi

    Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2022 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 2,1 arttı, inşaat sektöründe yüzde 1,4 azaldı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 1,6 arttı.

    Brüt ücret-maaş endeksi çeyreklik yüzde 19,5 arttı

    Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2022 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 19,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 19,5, inşaat sektöründe yüzde 17 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 19,9 olarak kayıtlara geçti.


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