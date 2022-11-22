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    İstihdam endeksi yıllık yüzde 7,1 arttı

    TÜİK'in açıkladığı istihdam endeksi yıllık bazda yüzde 7,1 artış gösterdi.
    • 22.11.2022 - 10:10
    • Güncelleme : 22.11.2022 - 11:11
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    İstihdam endeksi yıllık yüzde 7,1 arttı

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) üçüncü çeyrekteki istihdam endiksini açıkladı.

    Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2022 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,1 yükseldi.

    Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 6,1, inşaat sektöründe yüzde 3,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 8,4 arttı.

    Çalışılan saat endeksi yıllık yüzde 3,5 arttı

    Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2022 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 3,1 arttı, inşaat sektöründe yüzde 1,7 azaldı ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 4,9 arttı.

    istihdam

    Brüt ücret-maaş endeksi yıllık yüzde 101,5 yükseldi

    Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2022 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 101,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 98,1, inşaat sektöründe yüzde 91,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 105,2 artış gösterdi.

    istihdam

    Üçüncü çeyrek verilerinin dayları

    • İstihdam endeksi çeyreklik yüzde 2,2 arttı
    • Çalışılan saat endeksi çeyreklik yüzde 0,3 azaldı
    • Brüt ücret-maaş endeksi çeyreklik yüzde 25,2 arttı
    • Saatlik işgücü maliyeti endeksi yıllık yüzde 92,9 arttı
    • Saatlik kazanç endeksi yıllık yüzde 94,6 arttı
    • Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi yıllık yüzde 84,1 arttı
    • Saatlik işgücü maliyeti endeksi çeyreklik yüzde 25,4 arttı
    • Saatlik kazanç endeksi çeyreklik yüzde 25,6 arttı
    • Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi çeyreklik yüzde 24,3 arttı

    istihdam


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