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- İstihdam endeksi yıllık yüzde 7,1 arttı
İstihdam endeksi yıllık yüzde 7,1 arttı
- 22.11.2022 - 10:10
- Güncelleme : 22.11.2022 - 11:11
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) üçüncü çeyrekteki istihdam endiksini açıkladı.
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2022 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,1 yükseldi.
Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 6,1, inşaat sektöründe yüzde 3,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 8,4 arttı.
Çalışılan saat endeksi yıllık yüzde 3,5 arttı
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2022 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 3,1 arttı, inşaat sektöründe yüzde 1,7 azaldı ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 4,9 arttı.
Brüt ücret-maaş endeksi yıllık yüzde 101,5 yükseldi
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2022 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 101,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 98,1, inşaat sektöründe yüzde 91,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 105,2 artış gösterdi.
Üçüncü çeyrek verilerinin dayları
- İstihdam endeksi çeyreklik yüzde 2,2 arttı
- Çalışılan saat endeksi çeyreklik yüzde 0,3 azaldı
- Brüt ücret-maaş endeksi çeyreklik yüzde 25,2 arttı
- Saatlik işgücü maliyeti endeksi yıllık yüzde 92,9 arttı
- Saatlik kazanç endeksi yıllık yüzde 94,6 arttı
- Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi yıllık yüzde 84,1 arttı
- Saatlik işgücü maliyeti endeksi çeyreklik yüzde 25,4 arttı
- Saatlik kazanç endeksi çeyreklik yüzde 25,6 arttı
- Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi çeyreklik yüzde 24,3 arttı