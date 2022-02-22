İstihdam endeksi yıllık yüzde 8,4 arttı

TÜİK, 2021 yılına ait ekim ve aralık aylarını kapsayan dördüncü çeyrek iş gücü girdi endekslerini açıkladı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi 2021 yılı dördüncü çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 8,4 arttı.

Alt sektörler incelendiğinde endeks; sanayi sektöründe yüzde 6,9, inşaat sektöründe yüzde 6,3, ticaret-hizmet sektörlerinde ise yüzde 9,8 yükseldi.

ÇALIŞILAN SAAT ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 11,7 YÜKSELDİ

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi 2021 yılı lV. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 11,7 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks; sanayi sektöründe yüzde 9, inşaat sektöründe yüzde 7,2 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 14,4 arttı.

BRÜT ÜCRET-MAAŞ ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 46,4 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi 2021 yılı lV. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 46,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 42,3, inşaat sektöründe yüzde 39,2 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 50,6 arttı.

İSTİHDAM ENDEKSİ YÜZDE 1,6 ARTIŞ GÖSTERDİ

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi 2021 yılı lV. çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks; sanayi sektöründe yüzde 1,3, inşaat sektöründe yüzde 0,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 2,1 arttı.

ÇALIŞILAN SAAT ENDEKSİ ÇEYREKLİK YÜZDE 1,6 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi 2021 yılı lV. çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks; sanayi sektöründe yüzde 0,8 arttı, inşaat sektöründe yüzde 1,1 azaldı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 2,7 arttı. Brüt ücret-maaş endeksi çeyreklik yüzde 10 arttı Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2021 yılı lV. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 10 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 8,6, inşaat sektöründe yüzde 8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 11,4 arttı.

SAATLİK İŞ GÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 32,3 YÜKSELDİ

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi 2021 yılı lV. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 32,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks; sanayi sektöründe yüzde 32,5, inşaat sektöründe yüzde 30,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 32,3 arttı.

SAATLİK KAZANÇ ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 31,1 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi 2021 yılı lV. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 31,1 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks; sanayi sektöründe yüzde 30,5, inşaat sektöründe yüzde 29,8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 31,6 arttı.

SAATLİK KAZANÇ DIŞI İŞGÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ ARTIŞI YILLIK YÜZDE 39,6 OLDU

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi 2021 yılı dördüncü çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 39,6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks; sanayi sektöründe yüzde 45,6, inşaat sektöründe yüzde 34,7, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 36,3 arttı.

SAATLİK İŞGÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ ÇEYREKLİK YÜZDE 7,9 YÜKSELDİ

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi 2021 yılı lV. çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde7,9 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks; sanayi sektöründe yüzde 7,4, inşaat sektöründe yüzde 9,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 8 arttı.

SAATLİK KAZANÇ ENDEKSİ ÇEYREKLİK YÜZDE 8,3 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi 2021 yılı lV. çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 8,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks; sanayi sektöründe yüzde 7,7, inşaat sektöründe yüzde 9,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 8,4 arttı.

SAATLİK KAZANÇ DIŞI İŞGÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ ÇEYREKLİK YÜZDE 6 YÜKSELDİ

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi 2021 yılı lV. çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks; sanayi sektöründe yüzde 6,1, inşaat sektöründe yüzde 8,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 5,5 arttı.