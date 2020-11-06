İstihdam verisi ABD borsalarının yükseliş hızını kesti

ABD borsaları, bu hafta yüzde 7'den fazla yükseldikten sonra aylık istihdam verisinin ABD'nin yeni başkanını bekleyen ekonomik zorlukların boyutunu ortaya sermesiyle birlikte hız kesmeye hazırlanıyor.

ABD borsaları, haftalık yüzde 7'den fazla yükselişin ardından istihdam artışındaki yavaşlamayla soluklanmaya hazırlanıyor

ABD'de tarım dışı istihdam ekim ayında 638,000 ile beklentilerin üzerinde arttı, ancak öte yandan da işverenlerin son 5 ay içinde en az işe alım yaptığını gösterdi.

ABD'de aylık istihdam verisi, ABD'nin yeni başkanını bekleyen ekonomik zorlukların boyutunu ortaya serdi.

İSTİHDAM VERİSİ AÇIKLANINCA, ABD BORSALARI GERİLEDİ

TSİ 17.00 itibarıyla Dow Jones endeksi vadeli kontratları yüzde 0,05 geriledi. S&P 500 endeksi vadeli kontratları yüzde 0.24 gerilerken, Nasdaq 100 endeksi vadeli kontratları yüzde 0,58 düştü.

S&P 500 endeksi nisandan bu yana en iyi haftasına hazırlanırken, Nasdaq endeksi 3 Kasım'dan itibaren yüzde 6,5 yükseldi.