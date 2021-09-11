İsveç Merkez Bankası Başkanı Stefan Ingves: Bitcoin çökebilir

İsviçre Merkez Bankası Başkanı Stefan Ingves Bitcoin'in ve diğer kripto paraların geleceği hakkında olumsuz görüşünü ortaya koydu.

Çin Merkez Bankası yetkilisi Yin Youping ağustos sonunda Bitcoin'in gerçek bir değeri olmadığını belirtmişti. İngiltere ve İrlanda merkez bankası başkanları da kripto paralara yatırım yapanların tüm paralarını kaybetmeye hazır olmaları gerektiğini belirten açıklamalar yapmışlardı.

Şimdi de İsviçre Merkez Bankası Başkanı Stefan Ingves, Bitcoin ve diğer kripto paraların çökebileceğini belirterek dünya genelindeki birçok merkez bankası temsilcisiyle benzer görüş savundu.

"BITCOIN ÇÖKEBİLİR"

İsveç Merkez Bankası Başkanı Stefan Ingves, Stockholm'de düzenlenen bir toplantıda yaptığı açıklamada Bitcoin ve kripto paralarla ilgili görüşlerini açıklayarak "Resmi olmayan paralar eninde sonunda çöker. Bitcoin alıp satarak elbette zengin olabilirsiniz ancak bunun pul alıp satmaktan bir farkı yok." ifadelerini kullandı.