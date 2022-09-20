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    İsveç Merkez Bankası'ndan faiz artırdı

    Avrupa'da artan enflasyon oranları merkez bankalarının faizlerini artırmaya devam ediyor. İsveç Merkez Bankası da politika faizini beklentilerin üzerinde 100 baz puan artırdı.
    • 20.09.2022 - 12:31
    • Güncelleme : 20.09.2022 - 12:40
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    İsveç Merkez Bankası'ndan faiz artırdı

    Rusya-Ukrayna savaşı, Avrupa'da enerji ve gıda fiyatlarını artırarak enflasyonu tırmandırdı.

    İsveç Merkez Bankası (Riksbank), politika faizini beklentilerin üzerinde 100 baz puan artırarak yüzde 1,75'e yükseltti.

    Riksbank, bu yıl faiz artırımı yönündeki ilk adımını ise nisanda atmış ve yüzde 0 düzeyinde bulunan politika faizini yüzde 0,25'e yükseltmişti. Banka, haziran ayında da 50 baz puanlık artırıma giderek politika faizini yüzde 0,75 düzeyinde belirlemişti.

    Faizi yüzde 0,75'den yüzde 1,75'e çıkardı

    Riksbank'tan yapılan açıklamaya göre, banka yüzde 0,75 düzeyinde bulunan politika faizini 100 baz puan yükselterek yüzde 1,75'e çıkardı.

    Piyasa beklentilerine göre bankanın politika faizini 75 baz puan artırması öngörülüyordu.

    "Merkez Bankası, faizi 6 ay daha artıracak"

    Para politikasının, enflasyonu hedef seviyeye geri getirmek için şimdi daha da sıkılaştırılması gerektiği aktarılan metinde, "Bu nedenle Yönetim Kurulu politika faizini 100 baz puan artırarak yüzde 1,75'e yükseltmeye karar verdi. Politika faizi için tahminler, önümüzdeki altı ayda artırılmaya devam edileceği yönünde." ifadesi kullanıldı.

    İsveç Merkez Bankası ndan faiz artırdı #1

    İsveç'in faiz beklentisi

    Bankanın ekonomik tahminlerine de yer verilen karar metninde, ülkede enflasyonun yıl sonunda yüzde 8,6, 2023'te ise yüzde 8,5 olması bekleniyor. Öte yandan bankanın politika faizinin yılın son çeyreğinde yüzde 1,90'a ulaşması öngörülürken, gelecek yılın 3. çeyreği için beklentiler yüzde 2,53 düzeyinde oluştu.


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