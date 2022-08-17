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- İsveç'te elektrik fiyatları tüm zamanların en yükseğinde
İsveç'te elektrik fiyatları tüm zamanların en yükseğinde
- 17.08.2022 - 17:58
İsveç'te geçen hafta 4,7 kron (yaklaşık 8 lira) olan elektriğin bir kilovatsaatinin 7,68 krona (yaklaşık 12 lira) yükselerek tüm zamanların en tepe noktasına ulaştı.
Elektrik fiyatları tüm zamanların en yükseğinde
Bixia Enerji Şirketi'nin analisti Jonas Sigvardsson, ülkesinin devlet televizyonu SVT'ye yaptığı açıklamada, İsveç'te elektrik fiyat artışlarının tüm zamanların rekorunu kırdığını söyledi.
Avrupa'daki gaz fiyatları yükselince elektrik faturaları da yükseldi
Geçen hafta 4,7 kron (yaklaşık 8 lira) olan elektriğin bir kilovatsaatinin 7,68 krona (yaklaşık 12 lira) yükseldiğini aktaran Sigvardsson, rekor fiyat artışlarını Avrupa'daki gaz fiyatlarının yükselmesine bağladı.
Rüzgar enerjisi yetersiz kaldı
Sigvardsson, "Rüzgar enerjisinin ve ulusal elektrik üretiminin düşük kalması da elektrik fiyatlarını tetikledi." ifadesini kullandı.
Elektrik fiyatları yüzde 100 arttı
Elektrik fiyatlarının geçen seneye göre yüzde 100 arttığının altını çizen Sigvardsson, bu kış İsveç'te elektriğin bir kilovatsaatinin 12 krona çıkmasını beklediklerini aktardı.
Halk tasarrufa davet edildi
Başbakan Magdalena Andersson da konuyla ilgili, halkı elektrik tasarrufu yapmaya davet ederek, "Elektrik fiyatları sadece İsveç'i endişelendiren bir konu değil." dedi.