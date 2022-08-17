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    İsveç'te elektrik fiyatları tüm zamanların en yükseğinde

    Avrupa'nın boğuştuğu enerji krizinde İsveç'te artan elektrik fiyatları ile boğuşuyor. İsveç'te yükselen faturalara karşı tasarruf yöntemleri gündeme geliyor.
    • 17.08.2022 - 17:58
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    İsveç'te elektrik fiyatları tüm zamanların en yükseğinde

    İsveç'te geçen hafta 4,7 kron (yaklaşık 8 lira) olan elektriğin bir kilovatsaatinin 7,68 krona (yaklaşık 12 lira) yükselerek tüm zamanların en tepe noktasına ulaştı.

    Elektrik fiyatları tüm zamanların en yükseğinde

    Bixia Enerji Şirketi'nin analisti Jonas Sigvardsson, ülkesinin devlet televizyonu SVT'ye yaptığı açıklamada, İsveç'te elektrik fiyat artışlarının tüm zamanların rekorunu kırdığını söyledi.

    Avrupa'daki gaz fiyatları yükselince elektrik faturaları da yükseldi

    Geçen hafta 4,7 kron (yaklaşık 8 lira) olan elektriğin bir kilovatsaatinin 7,68 krona (yaklaşık 12 lira) yükseldiğini aktaran Sigvardsson, rekor fiyat artışlarını Avrupa'daki gaz fiyatlarının yükselmesine bağladı.

    Rüzgar enerjisi yetersiz kaldı

    Sigvardsson, "Rüzgar enerjisinin ve ulusal elektrik üretiminin düşük kalması da elektrik fiyatlarını tetikledi." ifadesini kullandı.

    Elektrik fiyatları yüzde 100 arttı

    Elektrik fiyatlarının geçen seneye göre yüzde 100 arttığının altını çizen Sigvardsson, bu kış İsveç'te elektriğin bir kilovatsaatinin 12 krona çıkmasını beklediklerini aktardı.

    İsveç te elektrik fiyatları tüm zamanların en yükseğinde #1

    Halk tasarrufa davet edildi

    Başbakan Magdalena Andersson da konuyla ilgili, halkı elektrik tasarrufu yapmaya davet ederek, "Elektrik fiyatları sadece İsveç'i endişelendiren bir konu değil." dedi.


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