İsveç'te elektrik fiyatları tüm zamanların en yükseğinde

İsveç'te elektrik fiyatları tüm zamanların en yükseğinde

Avrupa'nın boğuştuğu enerji krizinde İsveç'te artan elektrik fiyatları ile boğuşuyor. İsveç'te yükselen faturalara karşı tasarruf yöntemleri gündeme geliyor.

İsveç'te geçen hafta 4,7 kron (yaklaşık 8 lira) olan elektriğin bir kilovatsaatinin 7,68 krona (yaklaşık 12 lira) yükselerek tüm zamanların en tepe noktasına ulaştı.

Elektrik fiyatları tüm zamanların en yükseğinde

Bixia Enerji Şirketi'nin analisti Jonas Sigvardsson, ülkesinin devlet televizyonu SVT'ye yaptığı açıklamada, İsveç'te elektrik fiyat artışlarının tüm zamanların rekorunu kırdığını söyledi.

Avrupa'daki gaz fiyatları yükselince elektrik faturaları da yükseldi

Geçen hafta 4,7 kron (yaklaşık 8 lira) olan elektriğin bir kilovatsaatinin 7,68 krona (yaklaşık 12 lira) yükseldiğini aktaran Sigvardsson, rekor fiyat artışlarını Avrupa'daki gaz fiyatlarının yükselmesine bağladı.

Rüzgar enerjisi yetersiz kaldı

Sigvardsson, "Rüzgar enerjisinin ve ulusal elektrik üretiminin düşük kalması da elektrik fiyatlarını tetikledi." ifadesini kullandı.

Elektrik fiyatları yüzde 100 arttı

Elektrik fiyatlarının geçen seneye göre yüzde 100 arttığının altını çizen Sigvardsson, bu kış İsveç'te elektriğin bir kilovatsaatinin 12 krona çıkmasını beklediklerini aktardı.

Halk tasarrufa davet edildi

Başbakan Magdalena Andersson da konuyla ilgili, halkı elektrik tasarrufu yapmaya davet ederek, "Elektrik fiyatları sadece İsveç'i endişelendiren bir konu değil." dedi.