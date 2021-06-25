İşveren, kısa çalışma ödeneğini yıl sonuna kadar istiyor

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu koronavirüs salgını döneminde hayata geçirilen kısa çalışma ödeneği uygulamasının yıl sonuna kadar devam ettirilmesini gündeme getirdi.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, koronavirüs salgını sürecinde işi, işçiyi ve işvereni korumak amacıyla şartlar esnetilerek 2020'nin Mart ayından beri uygulanan kısa çalışma ödeneğinde süre 30 Haziran itibarıyla sona ereceğini açıkladı.

“KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ 2021 YILININ SONUNA KADAR DEVAM ETSİN”

Ekonomide salgın kaynaklı olumsuzlukların sürdüğünü savunan işverenler, kısa çalışma ödeneğinin 2021 yılının sonuna kadar devam etmesi talebini yineledi.

"SALGININ NEDEN OLDUĞU OLAĞANÜSTÜ KOŞULLAR SÜRÜYOR"

Aşılamanın tüm hızıyla devam etmesi ve vaka sayılarındaki düşüşe rağmen salgın ve salgının neden olduğu olağanüstü koşulların sürdüğüne dikkati çeken Akkol, şunları kaydetti:

"Devam eden çip krizi; otomotiv, dayanıklı tüketim ve yan sanayileri başta olmak üzere birçok sektörü olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bu durum, üretimi düşürüyor ve birçok işletmede zorunlu kapanmalara sebep oluyor. Diğer yandan, hizmet sektörünün toparlanması için biraz daha zamana ihtiyaç duyuluyor.

İSTİHDAMIN DEVAMLILIĞINI ÖNEMSİYORUZ

Tüm bunlar dikkate alındığında, normalleşmeye yönelik adımlar atılırken mevcut istihdamın devamının sağlanmasını, genç ve kadın işsizliğinin artmaması için destekleyici tedbirlerin sürdürülmesini önemsiyoruz. Kısa çalışma ödeneği uygulamasının ekonomik ve sosyal şartlar tam olarak iyileşene kadar devam etmesinin istihdamın korunmasında kritik öneme sahip olduğunu düşünüyoruz.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ AY AY DEĞİL, YIL SONUNA KADAR UZATILSIN

Kısa çalışma ödeneğinin ay ay uzatılmak yerine yıl sonuna kadar uzatılmasını talep ediyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Prof. Dr. Sayın Vedat Bilgin ile hafta başında bir araya geldiğimiz toplantımızda da bunu ifade ettik."