İşverene 7 yılda 48,5 milyar liralık asgari ücret desteği verildi

İstihdamı artırmak amacıyla iş gücü maliyetlerini düşürmek için işverene destek yapılıyor.

Devletin 2016'da uygulamaya başladığı asgari ücret desteği kapsamında, işverenlere bugüne kadar 48,5 milyar lira ödendi.

Devletin işçi, işveren ve girişimcilere yönelik 18 farklı başlıkta prim teşvik, destek ve indirim uygulaması bulunuyor.

Asgari ücret desteği aylık 100 lira

İşverenlerin iş gücü maliyetlerini düşürmek üzere 2016'da hayata geçirilen asgari ücret desteği, bu yıl temmuz-aralık dönemi için aylık 100 lira olarak uygulanıyor.

İşverenlerin devlete ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilen bu tutar, İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanıyor.

Asgari ücrete toplam 48,5 milyar lira destek

Bu kapsamda, asgari ücret desteği uygulamasıyla bugüne kadar toplam 48,5 milyar lira destek verildi.

Normalleşen iş yerlerine 5,4 milyar liralık destek

İşverenlere yönelik desteklerden bir diğeri de koronavirüs salgını sürecinde hayatın normalleşmeye başlaması ve kısa çalışma ödeneğinin sona ermesiyle uygulamaya konulan normalleşme desteği olmuştu. Koronavirüs salgınının etkilerinin kısmen azalmasıyla birlikte 1 Ağustos 2020'de verilmeye başlanan normalleşme desteği, 30 Haziran 2021'de sona erdi. Çalışanlarını normal çalışma düzenine geçiren iş yerlerine verilen normalleşme desteği kapsamında, 2 milyon sigortalı için işverenlere 5,4 milyar lira destek sağlandı.

İstihdama yönelik verilen destekler