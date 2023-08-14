İşverene 7 yılda 64,4 lira asgari ücret desteği sağlandı

İHA
2023 asgari ücret yapılan ara zamla 11 bin 402 lira olurken, işverene destek de arttı..
400 TL olarak uygulanan asgari ücret desteği 500 TL'ye çıkarılırken, son 7 yılda 1.7 milyondan fazla işletmeye destek verildi..
64,4 milyar lira destek sağlandı
Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) alınan bilgilere göre, 1 milyon 781 bin 89 işletmeye bu yılın ocak ve mayıs aylarında 13,1 milyar lira, 2016 yılından itibaren ise 64,4 milyar lira asgari ücret desteği sağlandı.
"Ülkemizi daha müreffeh yarınlara işveren ve çalışanlarımızla birlikte hazırlayacağız"
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
Son 7 yılda 1.7 milyonun üzerinde işletmeye 64 milyar lirayı aşkın asgari ücret desteği sağladık. Ülkemizi daha müreffeh yarınlara işverenlerimiz ve çalışanlarımızla birlikte hazırlayacağız.