İşverene 7 yılda 64,4 lira asgari ücret desteği sağlandı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, son 7 yılda 1.7 milyondan fazla işletmeye 64 milyar liranın üzerinde asgari ücret desteği sağladıklarını açıkladı.

İHA

2023 asgari ücret yapılan ara zamla 11 bin 402 lira olurken, işverene destek de arttı..

400 TL olarak uygulanan asgari ücret desteği 500 TL'ye çıkarılırken, son 7 yılda 1.7 milyondan fazla işletmeye destek verildi..

64,4 milyar lira destek sağlandı

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) alınan bilgilere göre, 1 milyon 781 bin 89 işletmeye bu yılın ocak ve mayıs aylarında 13,1 milyar lira, 2016 yılından itibaren ise 64,4 milyar lira asgari ücret desteği sağlandı.

"Ülkemizi daha müreffeh yarınlara işveren ve çalışanlarımızla birlikte hazırlayacağız"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: