İşverene asgari ücret desteği Meclis'te İşverenlere sağlanan asgari ücret desteği bugün Meclis'e verilen teklifin içinde yer aldı. Teklifte, bu desteğin 2023 yılı sonuna kadar devam ettirilmesi ve tutarının da aylık 500 liraya çıkarılması istendi.

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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, memur ve emekli zammının yer aldığı kanun teklifine ilişkin açıklama yaptı.

Güler, emekli maaş zammı teklifinin Meclis'e sunulduğunu belirtti.

Teklif 17 maddeden oluştu.

En düşük memur maaşı 22 bin 17 lira

Güler'in açıklamasına göre; bugün açıklanan haziran ayı enflasyonu ile birlikte oluşan 6 aylık enflasyon farkı olan 17,55 ile birlikte en düşük memur maaşına 8 bin 77 lira zam yapıldı. Teklifteki en düşük memur maaşı 22 bin 17 lira oldu.

"Ortalama artış yüzde 74"

Güler, temmuz artış oranı en düşük maaşa yüzde 86 iken, ortalama artış ise yüzde 74 olduğunu şu sözlerle açıkladı:

Ortama memur maaşı Aralık 2022 tarihinde 10 bin 932 lira iken, Ocak 2023 tarihinde 14 bin 417 lira, 2023 Temmuz'unda ise 25 bin 15 liraya çıkarılacaktır. Temmuz artış oranı ortalama memur maaşında, toplamda yüzde 74'e karşılık gelmektedir. 2023 yılı kümülatif artış oranı ortalama memur maaşında da toplamda yüzde 129 gibi bir artışı sağlamış olacağız.

"Asgari ücrete destek devam edecek"

Güler, asgari ücret desteğinin de torba kanun teklifinin içinde yer aldığını belirterek, şu açıklamayı yaptı:

Diğer taraftan işçilerimizin refah seviyelerinin artırılması amacıyla asgari ücreti 1 Temmuz itibarıyla net 11 bin 402 lira olarak belirlemiştik. İşverenlerin iş gücü maliyetlerini düşürerek, istihdamı artırmalarını desteklemek amacıyla 2016 yılından Haziran 2023 dönemi sonuna kadar her yıl asgari ücret desteği sağlamıştık. Bu teklifimizde de bu desteğin 2023 yılı sonuna kadar devam ettirilmesini ve tutarının da aylık 500 TL'ye çıkarılmasını öngörüyoruz.

6 ay için geçerli

Bu maaşlar 6 ay için geçerli olacak. Ocak 2024'te yeniden belirlenecek.

Teklifte emekli zammı yok

En düşük emekli maaşı 7 bin 500 liraya çıkarılmıştı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı teklifte yok.