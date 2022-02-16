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    İşverenler '1 Milyon İstihdam' projesine kayıt oluyor

    Bakanı Nureddin Nebati, "1 Milyon İstihdam" projesi kapsamında işverenlerin, ihtiyaç duyduğu insan kaynağına ulaşmak için projeye kaydolmaya başladığını duyurdu.
    • AA
    • 16.02.2022 - 17:59
    • Güncelleme : 16.02.2022 - 18:01
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    İşverenler '1 Milyon İstihdam' projesine kayıt oluyor

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "1 Milyon İstihdam" projesi kapsamında işverenlerin, bilgi teknolojileri alanında ihtiyaç duyduğu insan kaynağına ulaşmak için projeye kaydolmaya başladığına dair mesaj paylaştı.

    "KAYITLAR BAŞLADI"

    Bakan Nebati, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "İstihdam odaklı büyümeyi hedeflediğimiz politikalarımız ile uyumlu '1 milyon istihdam' projemiz kapsamında işverenlerimiz, bilgi teknolojileri alanında ihtiyaç duyduğu insan kaynağına ulaşmak için projemize kaydolmaya başlamıştır.

    "KARİYER SAHİBİ OLMAK İSTEYENLERE BAŞARILAR"

    Projeye kaydolarak istihdama katkı sağlayan işverenlerimize teşekkür eder, bu alanda kariyer sahibi olmayı hedefleyen vatandaşlarımıza eğitim ve işe alım süreçlerinde başarılar dileriz." şeklinde açıklama yaptı.

    İşverenler 1 Milyon İstihdam projesine kayıt oluyor #1


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