İsviçre Merkez Bankası dijital parayı test aşamasına geldi Dünya, dijital parayı radarına aldı. Merkez bankaları kendi dijital paralarını üretme arayışına girdi. İsviçre ise bu konuda aldığı yolu test etmeye hazırlanıyor.

AA

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) dijital para konusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Merkez bankalarının üzerinde çalıştığı dijital para bilimi o ülkenin resmi para birimine denk gelecek. Böylelikle piyasada bilinen diğer para birimlerinden güvenirlilik ve denetlenebilirlik açısından farklı olacak.

İsviçre Merkez Bankası (SNB), İsviçre'nin SIX dijital borsasında Merkez Bankası Dijital Para Birimi (CBDC) ihraç edeceğini açıkladı.

SNB Başkanı Thomas Jordan, gelişmeleri Zürih'te düzenlenen bir konferansta yaptığı konuşmada dile getirdi.

SNB’nin bir pilot uygulamanın parçası olarak İsviçre'nin SIX dijital borsasında toptan CBDC ihraç edeceğini bildirdi.

"Bu sadece bir deney değil"

Bunun sadece bir deney olmadığını vurgulayan Jordan, “Banka rezervlerine eşdeğer gerçek para olacak ve amaç piyasa katılımcıları ile gerçek işlemleri test etmek." dedi.

CBDC'lere yönelik küresel ilgi artıyor

Öte yandan, geçen yıl piyasalarda yaşanan sert dalgalanmalar güvenilirliklerinden endişe duyulan kripto para birimleri ve sabitcoinlere yönelik düzenleme ve denetleme taleplerini artırırken, CBDC'lere yönelik küresel ilginin yoğunlaşması da dikkati çekiyor.

Bir ülkenin resmi para biriminin dijital hali

CBDC, bir ülkenin resmi para biriminin dijital hali olarak tanımlanıyor. Bir merkeze bağlı olarak üretilmeleri, CBDC'leri Bitcoin gibi kripto para birimlerinden ayıran en temel özellik olarak gösteriliyor.

Fiziki paraya göre avantajları

CBDC'lerin, fiziki paraya göre bazı avantaj ve dezavantajları mevcut. Paraya kolay ve güvenli erişim sağlayarak finansal katılımı teşvik etmek, yurt içi ödemelerde rekabet ve dayanıklılığı geliştirmek, ödemelerde verimliliği artırmak ve işlem maliyetlerini düşürmek, programlanabilir para yaratmak ve para akışlarında şeffaflığı geliştirmek, para ve maliye politikasının kesintisiz ve kolay akışını sağlamak gibi avantajlar merkez bankalarının dijital para geliştirme motivasyonları arasında yer alıyor.

IMF raporu

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) konuya ilişkin bir raporuna göre, CBDC'lerin para politikası, finansal istikrar ve uluslararası para sistemi üzerinde önemli etkilerinin olması bekleniyor.

IMF'nin raporunda, CBDC araştırmalarının, genellikle kripto varlıkların ortaya çıkmasına yanıt olarak, Koronavirüs salgını sırasında hızlandığı belirtiliyor.

114 ülke dijital parayı düşünüyor

Atlantic Council'in verilerine göre, küresel ekonominin yüzde 95'inden fazlasını temsil eden 114 ülke, CBDC'lere yönelik aktif araştırma yapıyor. Ülkelerin bu alandaki araştırmalarının yoğunlaştığı dikkati çekerken, Mayıs 2020'de yalnızca 35 ülkenin CBDC'leri değerlendirdiği kayıtlarda yer alıyor.