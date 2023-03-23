İsviçre Merkez Bankası, faiz oranını 50 baz puan artırdı ABD'de başlayarak Avrupa'ya sıçrayan bankacılık krizini muhatabı İsviçre olmuştu. Credit Suisse'e destek veren İsviçre Merkez Bankası, faiz kararını da değiştirmeyerek beklentiler noktasında açıkladı.

AA

İsviçre Merkez Bankası (SNB), ülkenin en büyük bankalarından Credit Suisse ile yaşanan sorunlara rağmen politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 1'den yüzde 1,5'e çıkardı.

Banka politika faizini art arda 4. kez artırdı

SNB'den yapılan açıklamada, politika faizinin 50 baz artırılarak yüzde 1'den yüzde 1,5'e çıkarıldığını belirtildi. Böylece analist beklentileri ile uyumlu hareket eden SNB, enflasyon baskısında politika faizini art arda 4. kez artırmış oldu.

"Ek parasal sıkılaştırma devreye alındı"

Enflasyonist baskıdaki yenilenen artışa karşı koymak için ek parasal sıkılaştırmanın devreye alındığı aktarılan SBN açıklamasında, orta vadede fiyat istikrarını sağlamak için daha fazla faiz artışına işaret edildi.

Döviz piyasasına müdahale hazırlığı

Açıklamada, gerekmesi halinde SNB'nin döviz piyasasına müdahale etmeye devam etme niyetine de yer verildi.

Enflasyonun yüzde 2'ye gerileceği öngörülüyor

Bu yıl için enflasyon tahminini yüzde 2,6 olarak duyuran SBN, enflasyonun 2024'te yüzde 2’ye gerileyeceği öngörüsünde bulundu.

İsviçre frangı güçlendi

SNB'nin faiz artırmasının ardından İsviçre frangı genel olarak güçlenirken, İsviçre'nin 2 yıllık tahvil faizi yüzde 1,173 ile bir haftanın en yüksek seviyesine çıktı.

Credit Suisse İsviçre'de şok dalgası yarattı

İsviçre bankası Credit Suisse'teki güven krizi, küresel finans piyasalarında şok dalgaları yaratırken, UBS, 260 milyar dolara varan devlet ve merkez bankası desteğiyle 19 Mart'ta Credit Suisse'i 3 milyar franga satın alacağını duyurmuştu.