İsviçre Merkez Bankası faizi 75 baz puan artırdı

Bugün küresel piyasaların beklediği verilenden biri de İsviçre Merkez Bankası'nın faiz kararıydı.

İsviçre Merkez Bankası (SNB), yapılan toplantısının ardından politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde eksi 0,25’ten yüzde 0,50’ye çıkardı.

SNB bu kararla birlikte, 8 yıldır süren negatif faiz dönemine son verdi.

Negatif faizden vazgeçen bir ülke daha

Böylece, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) ardından SNB de enflasyon baskısında negatif faiz oranlarından vazgeçen son merkez bankalarından biri oldu.

Yaklaşık 8 yıl boyunca İsviçre'deki politika faiz oranı yüzde eksi 0,75'lik küresel tarihi düşük seviyede kaldıktan sonra, 16 Haziran'da yüzde eksi 0,25'e yükseltilmişti.

Merkez Bankasına göre faiz artırımı sürecek

SNB’nin açıklamasında, orta vadede fiyat istikrarını sağlamak için daha fazla faiz artırımının gerekli olacağına işaret edilerek, bankanın uygun parasal koşulları sağlamak için gerektiğinde döviz piyasasında “aktif” olma niyetine vurgu yapıldı.

Enflasyon tahmini yükseldi

AA'nın haberine göre, SNB, bu yıl için enflasyon tahminini ise yüzde 2,8’den yüzde 3’e ve 2023 için de yüzde 1,9’dan yüzde 2,4’e çıkardı. Banka, enflasyonun 2024'te ise yüzde 1,7'ye gerileyeceğini öngördü.

2 yıllık tahvil faizi arttı

Öte yandan, SNB’nin faiz artırmasının ardından İsviçre'nin 2 yıllık tahvil faizi yüzde 1,2190'a, 10 yıllık tahvil faizi de yüzde 1,3370’e çıktı.