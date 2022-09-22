Petrol
90.22
0.43%
Euro
18.204
0.97%
Dolar
18.3631
0.20%
Altın
984.21
-0.23%
Borsa
3284
1.18%
Bitcoin
356.624
1.37%
BTXN Coin
8.14
2.64%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Hafif yağmur 14 C

    İsviçre Merkez Bankası faizi 75 baz puan artırdı

    Bugün küresel piyasaların beklediği verilenden biri de İsviçre Merkez Bankası'nın faiz kararıydı.
    • 22.09.2022 - 13:08
    • Güncelleme : 22.09.2022 - 13:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İsviçre Merkez Bankası faizi 75 baz puan artırdı

    İsviçre Merkez Bankası (SNB), yapılan toplantısının ardından politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde eksi 0,25’ten yüzde 0,50’ye çıkardı.

    SNB bu kararla birlikte, 8 yıldır süren negatif faiz dönemine son verdi.

    Negatif faizden vazgeçen bir ülke daha

    Böylece, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) ardından SNB de enflasyon baskısında negatif faiz oranlarından vazgeçen son merkez bankalarından biri oldu.

    Yaklaşık 8 yıl boyunca İsviçre'deki politika faiz oranı yüzde eksi 0,75'lik küresel tarihi düşük seviyede kaldıktan sonra, 16 Haziran'da yüzde eksi 0,25'e yükseltilmişti.

    Merkez Bankasına göre faiz artırımı sürecek

    SNB’nin açıklamasında, orta vadede fiyat istikrarını sağlamak için daha fazla faiz artırımının gerekli olacağına işaret edilerek, bankanın uygun parasal koşulları sağlamak için gerektiğinde döviz piyasasında “aktif” olma niyetine vurgu yapıldı.

    Enflasyon tahmini yükseldi

    AA'nın haberine göre, SNB, bu yıl için enflasyon tahminini ise yüzde 2,8’den yüzde 3’e ve 2023 için de yüzde 1,9’dan yüzde 2,4’e çıkardı. Banka, enflasyonun 2024'te ise yüzde 1,7'ye gerileyeceğini öngördü.

    İsviçre Merkez Bankası faizi 75 baz puan artırdı #1

    2 yıllık tahvil faizi arttı

    Öte yandan, SNB’nin faiz artırmasının ardından İsviçre'nin 2 yıllık tahvil faizi yüzde 1,2190'a, 10 yıllık tahvil faizi de yüzde 1,3370’e çıktı.


    Adıyaman'da kaza sonrası çıkan kavgayı ayırmak isteyen 3 polis yaralandı
    3. Sayfa

    Adıyaman'da kaza sonrası çıkan kavgayı ayırmak isteyen 3 polis yaralandı

    MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? MasterChef 21 Eylül eleme adayları kim?
    Medya

    MasterChef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? MasterChef 21 Eylül eleme adayları kim?

    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor
    Advertorial

    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor

    Görüş Bildir