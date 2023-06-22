İsviçre Merkez Bankası politika faizini artırdı Bugün küresel piyasaların beklediği merkez bankalarının faiz kararları açıklanmaya başladı. İsviçre Merkez Bankası da faizi yüzde 25 artırma kararı aldı ve yüzde 1,75'e çıkardı.

AA

Enflasyondaki artış, merkez bankalarına faiz artırımı kararı verdirmeye devam ediyor.

İsviçre Merkez Bankası (SNB), faiz kararı artış yönünde verirken politika kararı metninde de daha fazla artış sinyali yansıttı.

İsviçre Merkez Bankası, kararla birlikte enflasyonist baskının yeniden arttığını vurguladı.

SNB'den yapılan açıklamada, politika faizinin 25 baz artırılarak yüzde 1,50'den yüzde 1,75'e çıkarıldığı belirtildi.

Faiz kararı beklentiler doğrultusunda geldi

Böylece analist beklentileri ile uyumlu hareket eden SNB, politika faizini art arda 5'inci kez artırmış oldu.

"E parasal sıkılaştırma devreye alındı"

Yeniden yükselişe geçen enflasyonist baskıya karşı koymak için ek parasal sıkılaştırmanın devreye alındığı aktarılan SBN açıklamasında, orta vadede fiyat istikrarını sağlamak için daha fazla faiz artışının gerekli olacağına işaret edildi.

"Döviz piyasasına müdahale etmeye devam"

Açıklamada, gerekmesi halinde fiyat istikrarını korumak için SNB'nin döviz piyasasına müdahale etmeye devam etme niyetinde olduğuna da yer verildi.

"Enflasyon tahminini yüzde 2,2"

Bu yıl ve gelecek yıl için enflasyon tahminini yüzde 2,2 olarak duyuran SBN, enflasyonun 2025'te yüzde 2,1’e gerileyeceği öngörüsünde bulundu.

İsviçre’de yıllık enflasyon oranı mayısta yüzde 2,2 oldu.