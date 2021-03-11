İsviçre, Tunus'a kaçırılan 1.7 milyon doları iade etti

İsviçre, Tunus'a kaçırılan 1.7 milyon doları iade etti

İsviçre'nin, Bin Ali döneminde yurt dışına kaçırılan varlıklarının bir kısmını Tunus'a iade ettiği açıklandı.

Tunus, Arap Baharı sürecinde halk ayaklanmasıyla devrilen Zeynel Abidin Bin Ali döneminde yurt dışına kaçırılan varlıklarının 1 milyon 270 bin dolarlık kısmının, İsviçre tarafından iade edildiğini açıkladı. Tunus'un kayıp parasının toplamı 23 milyar doları buluyor.

Tunus Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsviçre'nin, Tunus Merkez Bankası’na 3 milyon 500 bin dinar (1 milyon 270 bin dolar) transfer ettiği belirtildi.

"GERİ KALAN MİKTAR DA ALINACAK"

Açıklamada, transfer dilen miktar her ne kadar az olsa da ciddi çalışma ve takibin geriye kalan miktarın da iade edilmesine katkı sağlayacağını gösterdiği aktarıldı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Portekiz Dışişleri Bakanı Augusto Santos Silva ile 17 Aralık 2020'deki görüşmesinde, Tunus'un Avrupa Birliği’ndeki (AB) ülkelere kaçırılan finansal varlıklarının geri getirilmesi gerektiğini belirtmişti.

BİR KOMİTE KURULMUŞTU

Said, Eylül 2020'de Tunus'un devrik lideri Zeynel Abidin Bin Ali döneminde yurt dışına kaçırılan varlıklarının araştırılması için bir komite kurulduğunu duyurmuştu.

KAYIP PARANIN TAMAMI 23 MİLYAR DOLAR

Tunus, söz konusu varlığa ilişkin resmi bir meblağ paylaşmadı ancak yerel sivil toplum kuruluşu Mali Şeffaflık Örgütü, bu miktarı yaklaşık 23 milyar dolar olarak açıklamıştı.

Tunus Merkez Bankası, 2015 yılında yayınladığı bir raporunda kaçırılan mal varlığının özellikle İsviçre, Fransa, Kanada, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Almanya, İtalya, İspanya, Lübnan ve Lüksemburg'da bulunduğunu duyurmuştu.