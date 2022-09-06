Petrol
93.97
-1.85%
Euro
18.054
-0.22%
Dolar
18.2271
0.06%
Altın
1.001
-0.13%
Borsa
3416
1.71%
Bitcoin
364.024
0.26%
BTXN Coin
5.13
0.58%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Bulutlu 21 C

    İsviçre'de elektriğe yüzde 27 zam yapılacak

    Enerji krizini en derinden yaşayan Avrupa'da enerji maliyetleri artmaya devam ediyor. Doğalgaz konusunda katı tasarruf tedbirleri uygulayan İsviçre'de elektriğe yüzde 27 zam yapılacağı duyuruldu.
    • 06.09.2022 - 16:20
    • Güncelleme : 06.09.2022 - 16:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İsviçre'de elektriğe yüzde 27 zam yapılacak

    İsviçre hükümeti, kış mevsiminde yaşanabilecek enerji krizini hafifletmek için hane halkına enerji tasarrufu çağrısı yaparken bu kez de 2023'ün başından itibaren elektrik fiyatlarına yüzde 27 zam yapılacağını duyurdu.

    Ülkede Federal Elektrik Komisyonu, ülkedeki enerji krizinin başlamasıyla elektrik fiyatındaki artış oranına dair tahminlerini paylaştı.

    enerji

    Hane halkının kilovat saat başına ödeyeceği elektrik ücreti artacak

    AA'nın haberine göre, 2023'ün başından itibaren ülke genelinde hane halkının kilovat saat başına ödeyeceği elektrik ücreti 0,5.77 İsviçre frankı artışla 0,26.95 franka yükselecek. Yapılacak zammın oranı yüzde 27'ye tekabül edecek.

    Büyük işletmelerde zam oranı daha da yükselecek

    Komisyonun hesaplamasında küçük ve orta ölçekli girişimler için de elektrik fiyatlarının yüzde 27 artması, büyük işletmelerde ise bu oranın daha yükselmesi öngörülüyor.


    İlginizi Çekebilir

    Genç girişimci Aslı günlük 300 USD kazanıyor!
    Btcrobo

    Genç girişimci Aslı günlük 300 USD kazanıyor!

    Hülya Koçyiğit: Gençlerimiz kendi kültürlerini tanısınlar
    Kültür Sanat

    Hülya Koçyiğit: Gençlerimiz kendi kültürlerini tanısınlar

    Meral Akşener, Gürsel Tekin'in HDP ile ilgili açıklamasını eleştirdi
    Gündem

    Meral Akşener, Gürsel Tekin'in HDP ile ilgili açıklamasını eleştirdi

    Görüş Bildir