İsviçre'de elektriğe yüzde 27 zam yapılacak

Enerji krizini en derinden yaşayan Avrupa'da enerji maliyetleri artmaya devam ediyor. Doğalgaz konusunda katı tasarruf tedbirleri uygulayan İsviçre'de elektriğe yüzde 27 zam yapılacağı duyuruldu.

İsviçre hükümeti, kış mevsiminde yaşanabilecek enerji krizini hafifletmek için hane halkına enerji tasarrufu çağrısı yaparken bu kez de 2023'ün başından itibaren elektrik fiyatlarına yüzde 27 zam yapılacağını duyurdu.

Ülkede Federal Elektrik Komisyonu, ülkedeki enerji krizinin başlamasıyla elektrik fiyatındaki artış oranına dair tahminlerini paylaştı.

Hane halkının kilovat saat başına ödeyeceği elektrik ücreti artacak

AA'nın haberine göre, 2023'ün başından itibaren ülke genelinde hane halkının kilovat saat başına ödeyeceği elektrik ücreti 0,5.77 İsviçre frankı artışla 0,26.95 franka yükselecek. Yapılacak zammın oranı yüzde 27'ye tekabül edecek.

Büyük işletmelerde zam oranı daha da yükselecek

Komisyonun hesaplamasında küçük ve orta ölçekli girişimler için de elektrik fiyatlarının yüzde 27 artması, büyük işletmelerde ise bu oranın daha yükselmesi öngörülüyor.