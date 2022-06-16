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    İsviçre'den politika faizi kararı

    Küresel piyazaların odaklandığı merkez bankaları politika faizi kararlarından birisi daha belli oldu. İsviçre Merkez Bankası politika faizini 50 baz puan yükseltti.
    • 16.06.2022 - 11:15
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    İsviçre'den politika faizi kararı

    Yüksek enflasyonla mücadele için merkez bankaları para politika kararlarını şekillendiriyor.

    İsviçre Merkez Bankası (SNB) 15 yıldır ilk kez politika faizini artırarak yüksek seyreden enflasyonla mücadele için para politikasını sıkılaştıran merkez bankaları arasına katıldı.

    Beklenti faizin sabit kalmasıydı, yüzde -0,75'ten yüzde -0,25'e çıktı

    Reuters'in haberine göre, para politikası kararını açıklayan SNB, ekonomistlerin faizlerin sabit kalacağı tahminlerine karşılık politika faizini yüzde -0,75'ten yüzde -0,25'e çıkardı.

    SNB böylece Eylül 2007'den bu yana ilk defa faiz artırımına gitmiş oldu.

    İsviçre den politika faizi kararı #1

    ABD de faiz arttırdı

    ABD Merkez Bankası (Fed) dün 1994 yılından bu yana en büyük faiz artırımına gitmişti. Faizi 75 baz puan artışla yüzde 1,5 ile yüzde 1,75 aralığına çeken Fed, yıl sonu faiz oranı tahminini yüzde 3,4'e yükseltmişti.


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