İsviçreli UBS'nin cezası 1,4 milyar dolar ABD Adalet Bakanlığı, İsviçre merkezli finans devi UBS'in konut ipoteğine dayalı menkul kıymet satışındaki "dolandırıcılık" davası için 1.435 milyar teslimatı kabul ettiğini duyurdu.

AA İsviçre merkezli UBS'nin cezasını ABD Adalet Bakanlığı kesti. ABD Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, UBS'nin davada uzlaşmak için 1,435 milyar dolar ceza ödemeyi kabul ettiği kaydedildi. Yapılan açıklamada ABD'nin, UBS'nin 2006 ve 2007 yıllarında ihraç edilen 40 konut ipoteğine dayalı menkul kıymet satışıyla bağlantılı yatırımcıları dolandırdığı iddiasıyla şikayette bulunduğu hatırlatıldı. Dava 2018'de açılmıştı UBS ve ABD merkezli bağlı kuruluşları hakkında söz konusu iddiayla 2018'de açılan davanın sonuçlandığı kaydedildi. Ceza, menkul kıymetle ilgili yanlış bili verdiği için kesildi UBS'nin, bu menkul kıymetlerin alıcılarına bilerek yanlış ve yanıltıcı beyanlarda bulunduğu öne sürüldü. İddialar sadece iddia niteliğinde kaldı Adalet Bakanlığı'nın açıklamasında, uzlaştırmada karara bağlanan iddiaların sadece iddia niteliğinde olduğu, herhangi bir sorumluluk tespiti yapılmadığı belirtildi.