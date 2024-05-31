İsviçre'nin raporu: Afrika'dan 2022'de en az 435 ton altın kaçırıldı Afrika ülkelerinden kayıt dışı olarak kıta dışına çıkarılan altın miktarı ile ilgili bir rapor yayınlandı. Yayınlanan raporda Afrika'dan yurt dışına kaçak yolarla çıkan altın miktarındaki artış vurgulanıyor.

AA

Madenlerinden çıkartılan altının bulunduğu ülkenin dışına çıkartılması önemli bir maddi kayıp olarak dikkati çekiyor.

Afrika ülkeleri bu konuda yıllardır mağdur ediliyor.

İsviçre merkezli sivil toplum kuruluşu Swissaid'in "Afrika Altınının İzinde" adlı raporunda, Afrika ülkelerinden kayıt dışı olarak kıta dışına çıkarılan altın miktarına ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Raporda, Afrika'da çıkarılan ve kayıt dışı olan altın miktarının tahmin edilenden daha fazla olduğu kaydedildi.

"Kıtadan 2022'de en az 435 ton altın kaçırıldı"

Afrika'da yıllık ortalama 321 ila 474 ton kayıt dışı altın üretildiği belirtilen raporda, 2022'de en az 435 ton altının kıta dışına kaçırıldığı kaydedildi.

Afrika ülkeleri için gelir kaybı

Kaçırılan tonlarca altının Afrika ülkeleri için gelir kaybı olduğu vurgulanan raporda, yolsuzluk, yönetim krizleri ve silahlı çatışmaların kaybı derinleştirdiği ifade edildi.

Altın kaçakçılığı 2022'de iki kat arttı

Kıta genelinde altın kaçakçılığının geçmiş yıllara nazaran 2022'de iki kat arttığı bildirilen raporda, İsviçre, Birleşik Arap Emirlikleri ve Hindistan'ın, Afrika altınının en büyük üç ihracatçısı olduğu belirtildi.

Altın çıkartılan ülkelerde Mali, Zimbabve ve Fildişi Sahili öne çıkıyor

Raporda, 2022'de en fazla altın çıkarılan ülkeler Mali, Zimbabve ve Fildişi Sahili olarak sıralanırken, kayıt dışı altın üretiminin en çok Gana, Güney Afrika, Gine ve Burkina Faso'da yapıldığı açıklandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)