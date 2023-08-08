İtalya, bankaların yüksek karlarından yüzde 40 vergi alacak İtalya'da hükümet bankaların aşını kârlarına yüksek vergi getirilmesine karar verdi.

AA

İtalya'da kredilerin faizi artarken, mevduat sahiplerine verilen faizin artmaması bankaların kârlılıklarını artırdı.

İtalya hükümeti de bankaların yüksek faiz oranlarından elde ettikleri aşırı kârlara yüzde 40 ilave vergi uygulamaya karar verdi.

İtalya Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini, ülkedeki bankaların aşırı kazançlarına karşı ek vergi uygulanmasına onay verildiğini açıkladı.

Bu vergi ile İtalyan bankalarından 3 milyar euroya kadar ek vergi toplanması bekleniyor.

Bankaların aldığı faiz ile verdiği faiz arasındaki makas açıldı

Bankaların bu yılın ilk yarısındaki kârlarının milyarlarca euroyu bulduğuna işaret eden Salvini, yüksek faiz oranları nedeniyle hane ve işletmelerin borçlanma maliyetinin iki kat arttığını, mevduat sahiplerine verilen faizin ise bu ölçüde artmadığını anlattı.

Salvini, bankaların krediler ile mevduatlara uyguladıkları faiz oranları arasında büyük bir fark olduğunu vurguladı.

Bankalardan alınacak vergi ipotek sahiplerine kullandırılacak

Vergiyle sağlanacak kaynağın, ilk ipotek sahiplerine destekte kullanılmasının planlandığını belirten Salvini, banka kârlarının göz önüne alınması durumunda yeni vergiyle milyarlarca euro kaynak sağlanmasının öngörüldüğünü ifade etti.

Gelirin yüzde 40'ı vergi olarak alınacak

Bir defaya mahsus ek vergilendirme kapsamında İtalya, bankaların kredi verme ile mevduat faizi arasındaki farktan elde ettikleri gelirleri yüzde 40 oranında vergilendirecek.

İspanya ve Macaristan'da da bankalara ek vergi uygulanmıştı

Daha önce İspanya ve Macaristan'da bankacılık sektörüne aşırı kazançları nedeniyle ek vergi getirilmişti.

Banka hisseleri düştü

Öte yandan, ek vergi açıklamasının ardından İtalyan bankalarının hisseleri hızla düştü.