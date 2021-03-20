İtalya'da 32 milyar euroluk yeni ekonomik yardım paketi devrede

İtalya'da Draghi liderliğindeki hükumet, koronavirüs salgınının ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerine karşı 32 milyar euroluk yeni bir yardım paketi açıkladı.

Koronavirüs salgını sırasında ülkeler vatandaşlarına ve ekonominin yapı taşı işletmelere destek vermek için paketler açıklıyor.

İtalya'da Mario Draghi, düzenlediği ilk basın toplantısında, kamuoyunda devreye girecek 32 milyar euroluk yeni yardım paketinin detaylarını paylaştı.

İŞLETMELERE 11 MİLYARLIK PAY AYRILDI

Yeni ekonomik pakette ağırlığı salgın sebebiyle zor durumda olan işletmelere verdiklerini ifade eden Draghi, "Bu kısmi yanıt ve bu tahsis içinde yapabildiğimizin en iyisi bu. Bu karmaşık kararnamenin yapı taşlarını, işletmeleri ve iş gücünü desteklemek, ayrıca yoksullukla mücadele oluşturuyor. İşletmelere 11 milyarlık bir pay ayrılmış durumda." dedi.

ÖDEMELER, 8 NİSAN'DA BAŞLAYACAK

Bu paketi "ilk adım" olarak nitelendiren ve gelecek aylarda ek önlemler alınacağını dile getiren Draghi, "Amacımız mümkün olan en hızlı şekilde parayı dağıtmak. Ödemeler, başvurusunu yapanlar için 8 Nisan'da başlayacak. Her şey beklendiği gibi giderse nisan ayında 11 milyar euro ekonomiye girecek." diye konuştu.

“BU YIL PARA TALEP EDİLMEZ, PARA VERİLİR”

Salgından çıkış yolunda şirketlere ve işçilere eşlik etmeleri gerektiğini söyleyen Draghi, "Bu yıl para talep edilmez, para verilir. Borca bakmanın zamanı gelecek ama şimdi zamanı değil, şimdi istikrarı düşünme zamanı." ifadelerini kullandı.