İtalya'da enflasyon 1984'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı

İtalya'da enflasyon 1984'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı

Rusya-Ukrayna savaşı Avrupa ülkeleri enerji krizi nedeni ile yüksek enflasyonla boğuşuyor.

İtalya'nın, koronavirüs salgını kısıtlamalarının etkisiyle üretimi yavaşlamış ve ekonomik sorunlar baş göstermişti. Rusya-Ukrayna savaşı ile bu sorunları daha çok derinleştirerek enflasyonun yükselmesini tetikledi.

İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü (ISTAT), fiyat artışlarına ilişkin ekim ayı öncü verilerini açıkladı.

Enflasyon ekimde yüzde 11,9 oldu



İtalya'da eylül ayında yüzde 8,9 olan yıllık enflasyon, enerji fiyatlarındaki artış sebebiyle ekim ayında yüzde 3,5 artışla yüzde 11,9'a yükseldi.

Söz konusu oran İtalya'da 1984'ten bu yana ülkede kaydedilen en yüksek oran oldu.

AA'nın haberine göre, yıllık bazda artış yüzde 3,5 olarak kaydedildi.

Enerji maliyetlerinden kaynaklandı

ISTAT açıklamasında, fiyatlardaki yükselişin enerji maliyetlerindeki artıştan kaynaklandığı belirtildi. Öncü verilere göre, gıda ve ev eşyalarının da içerisinde yer aldığı enflasyon sepeti ekimde yıllık bazda yüzde 10,9'dan 12,7'ye çıktı.