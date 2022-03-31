Petrol
106.32
-4.59%
Euro
16.33
-0.13%
Dolar
14.68
0.18%
Altın
916.52
0.61%
Borsa
2229
-0.06%
Bitcoin
687.241
-0.83%
BTXN Coin
37.12
-2.21%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Bulutlu 17 C

    İtalya'da enflasyon 31 yılın zirvesinde

    Çeşitli ülkelerden enflasyon açıklamaları gelmeye devam ediyor. Birçok ülkenin enflasyonu zirvelere çıkmış durumda. Bunlardan birisi de İtalya.
    • AA
    • 31.03.2022 - 16:53
    • Güncelleme : 31.03.2022 - 17:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İtalya'da enflasyon 31 yılın zirvesinde

    Avrupa'da yaşanan enerji krizi ve Rusya-Ukrayna savaşının getirdiği petrol ve doğalgaz tedarik endişesi ülkelerin enflasyonuna olumsuz olarak yansırken, İtalya'da enflasyon 1991'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

    İTALYA'DA ENFLASYON YÜZDE 7

    İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü'nün açıkladığı İtalya'nın yıllık enflasyonu, artan enerji fiyatlarının etkisiyle mart ayında yüzde 7'ye yükseldi.

    İTALYA'DA ENERJİ FİYATLARI ENFLASYONU ARTIRDI

    Enerji fiyatlarının yıllık bazda yüzde 52,9 artması dikkati çekerken, artış işlenmemiş gıda fiyatlarında yüzde 8 oldu.

    İtalya da enflasyon 31 yılın zirvesinde #1

    HÜKÜMET 16 MİLYAR EURO HARCADI

    İtalyan hükümeti, artan enerji maliyetlerinin hane halkı ve şirketler üzerindeki etkisini azaltmak için 16 milyar eurodan fazla harcadı.


    İlginizi Çekebilir

    Kripto para birimleri ile para kazanın
    Mtm

    Kripto para birimleri ile para kazanın

    Dostlar Beni Hatırlasın-Aşık Veysel konseri
    Kültür Sanat

    Dostlar Beni Hatırlasın-Aşık Veysel konseri

    Survivor All Star'da şoke eden veda
    Medya

    Survivor All Star'da şoke eden veda

    Görüş Bildir