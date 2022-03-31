İtalya'da enflasyon 31 yılın zirvesinde

Çeşitli ülkelerden enflasyon açıklamaları gelmeye devam ediyor. Birçok ülkenin enflasyonu zirvelere çıkmış durumda. Bunlardan birisi de İtalya.

Avrupa'da yaşanan enerji krizi ve Rusya-Ukrayna savaşının getirdiği petrol ve doğalgaz tedarik endişesi ülkelerin enflasyonuna olumsuz olarak yansırken, İtalya'da enflasyon 1991'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

İTALYA'DA ENFLASYON YÜZDE 7

İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü'nün açıkladığı İtalya'nın yıllık enflasyonu, artan enerji fiyatlarının etkisiyle mart ayında yüzde 7'ye yükseldi.

İTALYA'DA ENERJİ FİYATLARI ENFLASYONU ARTIRDI

Enerji fiyatlarının yıllık bazda yüzde 52,9 artması dikkati çekerken, artış işlenmemiş gıda fiyatlarında yüzde 8 oldu.

HÜKÜMET 16 MİLYAR EURO HARCADI

İtalyan hükümeti, artan enerji maliyetlerinin hane halkı ve şirketler üzerindeki etkisini azaltmak için 16 milyar eurodan fazla harcadı.