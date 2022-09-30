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İtalya'da enflasyon eylülde yüzde 8,4'den yüzde 8,9'a çıktı

İtalya'da enflasyon eylülde yüzde 8,4'den yüzde 8,9'a çıktı

Avrupa ülkelerinin ekonomileri, hiç alışkın olmadığı fiyat artışları ile boğuşmaya devam ediyor. İtalya da o ülkelerden biri.