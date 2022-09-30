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- İtalya'da enflasyon eylülde yüzde 8,4'den yüzde 8,9'a çıktı
İtalya'da enflasyon eylülde yüzde 8,4'den yüzde 8,9'a çıktı
- 30.09.2022 - 17:58
- Güncelleme : 30.09.2022 - 18:04
İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü (ISTAT), fiyat artışlarına ilişkin eylül ayı öncü verilerini açıkladı.
Buna göre, İtalya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ağustosta yüzde 0,3 artışla yüzde 8,4'ten, eylülde yüzde 8,9'a yükseldi.
Yıllık enflasyonun eylülde yüzde 8,7 olması tahmin ediliyordu.
İtalya'da enflasyona gıda fiyatlarındaki son yükseliş damgasını vurdu.
Enerjiden çok gıda fiyatları arttı
ISTAT açıklamasında, eylülde enflasyonundaki itici gücün, enerjiden ziyade gıda fiyatlarındaki artışlar olduğu vurgulandı.
Temmuz 1983'ten beri en yüksek artış
Gıda ve ev eşyaları gibi günlük eşyaların tutulduğu enflasyon sepeti eylülde yıllık bazda yüzde 11,5 artarak Temmuz 1983'ten bu yana en yüksek artışa işaret etti. Söz konusu veri, Temmuz 1983’te yüzde 12,2 artış olarak kayıtlara geçmişti.
Yıl sonu enflasyon öngörüsü
İtalyan hükümeti, enflasyonun bu yıl ortalama yüzde 6,6 ve 2023'te yüzde 4,5 olacağını öngörüyor.