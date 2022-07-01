İtalya'da enflasyon haziranda son 36 yılın en yüksek düzeyine ulaştı

İtalya'da mayısta yıllık yüzde 6,8 olan enflasyon oranı, haziran ayında yıllık yüzde 8'e ulaştı.

İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü (ISTAT), İtalya'nın haziran ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayınladı.

Ukrayna-Rusya savaşının enerji ve gıda fiyatlarına etkisiyle enflasyonu artan ülkeler arasında İtalya da var.

1886'dan bugüne en yüksek enflasyon verisi

Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 1,2 ve yıllık bazda da yüzde 8 artarak, Ocak 1986'da kaydedilen yüzde 8,2'lik düzeyden bu yana kaydedilen en yüksek seviye çıktı.

Enerji ve gıda fiyatlarının etkisi büyük

AA'nın haberine göre, ISTAT açıklamasına göre, enflasyonun yüksek çıkmasında artan enerji maliyetleri ile gıda fiyatlarındaki yükseliş büyük rol oynadı.