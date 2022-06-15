İtalya'da geçen yıl 5,6 milyon kişi mutlak yoksulluk koşullarında yaşadı

Dünya ekonomisinde yaşanan daralma sadece gelişmekte olan ülkeleri etkilemiyor, Avrupa ülkelerinde de varlığını derin boyutta hissettiriyor.

Rusya-Ukrayna savaşının Avrupa'ya etkileri daha fazla oluyor. İtalya, Avrupa'nın otomotiv, tasarım, mobilya, ayakkabı, moda ve tekstilde öne çıkan bir ülkesi. Ekonomi alanındaki başarıları çok uzun yıllara yayılan ülke de son dönemdeki olumsuz koşullardan etkileniyor.

İtalya'da 5,6 milyon kişi, 2021'de mutlak yoksulluk koşullarında yaşadı

İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü (ISTAT) raporuna göre, toplam nüfusu 60 milyon kişi olan İtalya'da 5,6 milyon kişinin, geçen yıl mutlak yoksulluk koşullarında yaşadığı bildirildi. Ülke genelinde 1,9 milyon hanenin 2021'de mutlak yoksulluk koşullarında yaşamını sürdürdüğü belirtilen raporda, bunun yaklaşık 5,6 milyon kişiyi kapsadığı ileri sürüldü. Raporda, söz konusu sayının nüfusun yüzde 9,4'üne denk geldiği ve 2020 yılındaki seviyeyle aynı olduğu hatırlatıldı.

Yoksulluk koşulları, güneyde daha yüksek

Raporda, yoksulluk koşullarının ülkenin güney bölgelerinde kuzey ve orta kesime göre daha yüksek olduğunun altı çizildi.

Tüm zamanların en yüksek seviyesi

Mutlak yoksulluk verilerinin, koronavirüs salgınının başladığı 2020'de kaydedilen tüm zamanların en yüksek seviyesini de doğruladığı ifade edildi.

1,4 milyon çocuk yoksulluk koşullarında yaşıyor

Ülkede 18 yaş altı nüfusta yaklaşık 1,4 milyon çocuğun da yoksulluk koşullarında yaşadığına vurgu yapıldı.