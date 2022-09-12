İtalya'da işletmeler yüksek faturaları vitrinlerine asarak protesto ediyor

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası artan enerji ve gıda fiyatlarının sürüklediği enflasyon nedeni ile artan maliyetler Avrupa'da hayatı zorlaştırmaya devam ediyor.

Avrupa'da yaşanan yüksek enflasyon faturalara yansıdı ve İtalya'daki bazı işletmeler de karşılaştıkları bu durumu protesto etmek için yüksek faturaları vitrinlerinde sergilemeye başladı.

İtalya'da küçük işletmeler ekonominin yüzde 20,6'sını oluşturuyor. Çoğu aile şirketi olan bu işletmeler yüksek faturalar nedeni ile zor günler yaşıyor.

Vitrine "Fatura geldi" yazdı

Başkent Roma'daki bir kafeterya vitrinine "Fatura geldi" yazısı asarak, geçen yıl ile bu yıl gelen elektrik faturalarını kıyaslayarak, faturalarında 3 kat artış olduğunu müşterilerine gösterdi.

"Faturalar 3 katına çıktı"

Kafeteryanın sahibi Laura Ramoni, İtalyan basınına yaptığı açıklamada, "Faturalar neredeyse 3 kat arttı. Aylık 900 eurolardan 2 bin 600 eurolara çıktı. İki kişiyi işten çıkarmak zorunda kaldık. Işıklardan birini kapattık ama yeterli olmuyor. Hükümetin bir yardım yapması şart. Her gün gelecek ay dükkanımızı kapatma korkusuyla yaşıyoruz. Bu bizim için ikinci bir koronavirüs gibi bir şey." dedi.

Hükümet yardım etmezse işletmeler kapma tehlikesinde

AA'nın haberine göre, bazı dükkanlar da vitrinlerine yüksek faturaları protesto eden yazılarak asarak "Küçük ve orta ölçekli işletmeler de çok fazla enerji tüketiyor. Hükümetten herhangi bir yardım gelmezse çoğu kapatmak zorunda kalacak." açıklamasında bulundu.

Fırınlar ve kuru temizleme dükkanları tehlikede

Roma'daki bazı işletmelere danışmanlık hizmeti veren Monica Lucarelli de "Hükümet tarafından bu zamana kadar dikkate alınmayan ancak acil yardıma ihtiyacı olan çok sayıda işletme var. Örneğin Roma'da 2 binden fazla olan ekmek fırınları. Enerji fiyatlarındaki artıştan dolayı üretim maliyetleri yüzde 30 arttı. Aynı şekilde kuru temizleme dükkanları. Bunların çoğu aile şirketleri ve daha fazla bu yükü taşıyamazlar." dedi.

Küçük işletmelerin İtalyan ekonomisi içindeki payı yüzde 20,6

İtalya'da Confartigianato adlı küçük ve mikro ölçekli işletmelerin bağlı olduğu örgüt, geçtiğimiz günlerde basınla paylaştığı analizde "Yüksek enerji fiyatları, 3 milyon 529 bin çalışanı olan 881 bin 264 küçük ve mikro ölçekli işletmeyi riske atıyor. Bu İtalyan iş sistemindeki istihdamın yüzde 20,6'sına eşit." uyarısında bulunmuştu.