İtalya'dan halka selden yaralarını sarmak için 2,2 milyar dolarlık destek İtalya'da geniş bir alanı etkileyen sel felaketi önemli ölçüde bir hasara neden oldu. İtalya hükümeti de selden etkilenen halkın imdadına koşmak için yapılması planlanan desteği onayladı.

AA

İtalya'da neredeyse bir yüzyılda yaşanan en kötü sel felaketi yaşandı.

İtalya, selin vurduğu Emilia-Romagna'nın kuzey bölgesi için 2,2 milyar dolarlık acil durum paketini onayladığını bildirdi.

Bu paket, afetten etkilenen aileler ve işletmeler için vergi muafiyetleri ve özel katkı payları içeriyor.

İtalyan hükümeti, Emilia-Romagna'nın kuzey bölgesindeki ölümcül sağanak yağmurların harap ettiği selden etkilenen bölgelere yardım etmek için salı günü 2 milyar euroyu (2,2 milyar dolar) aşan bir yardım paketini onayladı.

14 kişi yaşamını yitirdi ve 20 binden fazla kişi yerinden oldu

Bölgede en az 14 kişinin ölümüne ve 20 binden fazla kişinin yerinden olmasına neden olan sellerden yaklaşık bir hafta sonra, düzinelerce şehir ve küçük kasaba, binlerce dönümlük verimli araziyi yok eden ve yerel işletmeleri harap eden su ve çamurla sular altında kalmaya devam ediyor.

Çiftçilere mahsullerindeki kayıpları için

Çiftçilere mahsullerindeki kayıplarla yüzleşmelerine ve hasarlı makineleri değiştirmelerine yardımcı olmak için yaklaşık 200 milyon euro tahsis edildi.

İhracata dayalı şirketler için

İhracata dayalı şirketlere 300 milyon euro ve okullara 20 milyon euro daha ayrılacak.

Geçici olarak işini kaybeden işçiler için

Geçici olarak işini kaybeden işçiler yaklaşık 600 milyon euro alırken, vergi ödemeleri ve kamu hizmetleri ödemeleri ağustos ayına kadar askıya alınacak.

"Birkaç gün içinde 2 milyar euro bulmak kolay bir iş değildi"

Başbakan Giorgia Meloni, Kabine toplantısının ardından gazetecilere verdiği demeçte, hükümetin Emilia Romagna felaketine yavaş tepki vermesine yönelik eleştirilere yanıt olarak, "Birkaç gün içinde 2 milyar euro bulmak kolay bir iş değildi." dedi.