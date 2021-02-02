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    İtalyan ekonomisi 2020'de yüzde 8,8 daraldı

    İtalyan ekonomisi, koronavirüs salgınının neden olduğu krizin etkisiyle yaşadığı vaka artışlarından doğan kısıtlamaların da etkisiyle geçen yıl yüzde 8,8 küçülme gösterdi.
    • AA
    • 02.02.2021 - 14:37
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    İtalyan ekonomisi 2020'de yüzde 8,8 daraldı

    İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü'nün (ISTAT) açıkladığı öncü verilere göre, Almanya ve Fransa'dan sonra Euro Bölgesi'nin 3. büyük ekonomisi İtalya'da GSYH'de, koronavirüsün etkisiyle 2020'de yüzde 8,8 düşüş yaşadı.

    KÜÇÜLME, BEKLENTİNİN ALTINDA GERÇEKLEŞTİ

    Hükümetin yüzde 9'luk küçülme beklentisinin altında gerçekleşen 2020 daralması, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana GSYH'deki en yüksek azalış olarak kayıtlara geçti.

    4. ÇEYREK, 2. ÇEYREĞE ORANLA YÜZDE 6,6 KAYIP VERDİ

    İtalya'da GSYH, geçen yılın 4. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2, 2019'un aynı dönemine göre de yüzde 6,6 azaldı.

    İTALYA'DA İŞSİZLİK ARTIYOR

    ISTAT, GSYH'ye yönelik nihai verileri 1 Mart'ta yayınlayacak. Bu arada, ISTAT'tan dün yapılan açıklamada, ülkedeki işsizliğin yüzde 9'a, genç işsizlik oranının da yüzde 29,7'ye yükseldiği belirtilmişti.

    İtalyan ekonomisi 2020 de yüzde 8,8 daraldı #1

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