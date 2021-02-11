İtalyan ekonomisi için umut olan Draghi'yi ekonomide zor günler bekliyor

İtalyan ekonomisi için umut olan Draghi'yi ekonomide zor günler bekliyor

İtalya ekonomisi de koronavirüs salgınının olumsuz iklimden etkilendi. Ekonomideki derin tecrübesinden yararlanmak istediği Draghi ise hükümette farklı gruplarla çalışacağı için zorlanacak.

Eski Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, İtalya'da hükümeti kurma görevini üstlendi. Bu gelişme İtalyan ekonomisi için piyasalarda olumlu karşılanırken, kurulacak hükümetin farklı gruplardan oluşacak olması Draghi için zor günlere işaret ediyor.

“REFORMLARIN DAHA ÇABUK GERÇEKLEŞEBİLECEĞİ BEKLENTİSİ”

Mario Draghi'nin hükümeti kurma görevini üstlenmesi zor günler geçiren İtalya ve İtalyan ekonomisi için umut olurken, reformların daha çabuk gerçekleşebileceğine dair beklentileri de artırdı.

HÜKÜMETİN FARKLI GRUPLARDAN OLUŞMASI KARAR ALMAYI GECİKTİREBİLİR

Farklı gruplar sebebiyle Draghi'nin reformları hayata geçirme konusunda karar alma aşamasında sıkıntıların ortaya çıkması ve ülke ekonomik yükselişe geçse bile bunun kısa süreli olması riski bulunuyor.

Berenberg Başekonomisti Holger Schmieding, Draghi'ye verilebilecek geniş kapsamlı bir desteğin İtalya için bir nimet olabileceğini belirtti.

Bununla birlikte, Parlamentoda Draghi'yi destekleyebilecek gruplar arasında münakaşa çıkabileceğini ifade eden Schmieding, Draghi'nin hükümeti kurması durumunda grupların hoşlanmadıkları reform tekliflerinde desteği geri çekeceklerini belirterek tehditte bulunabileceğini aktardı.

“BÜYÜME YANLISI REFORMLARI KABUL ETTİRMEK HÜKÜMET KURMAKTAN DAHA ZOR”

Schmieding, Draghi için büyüme yanlısı reformları kabul ettirmenin hükümet kurmaktan daha zor olabileceğini dile getirdi.

"ÇATIŞMALAR YATIŞABİLİR"

Draghi'nin İtalya'ya ilerleme kaydettirebileceğini söyleyen Schmieding, 209 milyar euroluk AB kurtarma fonunun nasıl kullanılacağı konusunu çözmesi durumunda çıkan çatışmaların da bir süre yatışabileceğini vurguladı.

“EKONOMİDEKİ İLERLEME KISA SÜRELİ OLABİLİR"

Commerzbank Kıdemli Ekonomisti Dr. Marco Wagner ise Draghi'nin kuracağı hükümetin görevinin ilk önce 209 milyar euroluk AB kurtarma fonundan daha fazla yatırım yapmak olacağını belirtti.

Bunun İtalyan ekonomisine güç katacağını ifade eden Wagner, İtalyan ekonomisinde olması beklenen bu ilerlemenin ne kadar süreceğinin ise yatırımların nasıl yapılacağına bağlı olacağını aktardı.

“YENİ HÜKÜMETİN DEĞİŞİK GÖRÜŞLERE SAHİP FARKLI PARTİLERDEN OLUŞMASI NEDENİYLE EKONOMİDEKİ İLERLEME KISA SÜRELİ OLABİLİR”

İtalya'nın ekonomideki yapısal problemlerin üstesinden gelebilmesi için eğitim, altyapı ve ağırlıklı olarak kamu yönetiminde iyi yatırımlara ihtiyacı olduğunu dile getiren Wagner, Draghi'nin kuracağı yeni hükümetin değişik görüşlere sahip farklı partilerden oluşacağını ve ekonomideki ilerlemenin kısa süreli olabileceğini kaydetti.

Dekabank Başekonomisti Ulrich Kater de Mario Draghi'nin iş piyasasına ilişkin düzenlemeler, kamu yönetiminin etkinliği, hukuksal sistemin iyileştirilmesi konularında gerekli reformları gündeme getirme konusunda bir fırsata sahip olduğunu belirtti.

“İTALYA İÇİN BÜYÜK BİR FIRSAT”

Kater, Draghi'nin gelmesinin daha fazla büyüme ve zenginlik için, ekonomik sistemin yenilenmesi konusunda İtalya için büyük bir fırsat olduğunu ifade etti.