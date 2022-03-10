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    İtalyan enerji firması, Rusya ile yeni söyleşmeleri askıya aldı

    İtalyan enerji firması ENI, Rusya'dan petrol ürünleri tedarikine ilişkin yeni sözleşmelerin taahhütlerini askıya aldığını duyurdu.
    • AA
    • 10.03.2022 - 16:37
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    İtalyan enerji firması, Rusya ile yeni söyleşmeleri askıya aldı

    Rusya-Ukrayna savaşının etkilerinden biri olarak, İtalyan enerji firması ENI'nin, Rusya'dan ham petrol ve petrol ürünleri tedarikiyle ilgili yeni sözleşmelerin taahhütlerini askıya aldığı bildirildi.

    İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle, ENI basın sözcüsü aracılığıyla konuya ilişkin açıklama yapıldı.

    ENI, RUSYA'YA UYGULANAN YAPTIRIMLARA UYACAĞINI BİLDİRDİ

    ENI, Avrupa Birliği (AB) tarafından Rusya'ya uygulanan yaptırımlara uyacağını ayrıca Avrupa ve ulusal kurumlar tarafından belirlenen kurallara saygı duyacağını da kaydetti.

    İtalyan enerji firması, Rusya ile yeni söyleşmeleri askıya aldı #1


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