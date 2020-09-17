İtalyan şirketi, Mısır açıklarında yeni doğalgaz rezervi buldu

İtalyan enerji şirketi ENI, İngiliz BP ile Akdeniz'de Mısır açıklarında 2015'te keşfettiği rezerv ile birlikte toplam 120 milyar metreküplük doğalgaz rezervi bulunduğunu açıkladı.

İtalyan enerji şirketi ENI tarafından yapılan yazılı açıklamada, Akdeniz’de Mısır açıklarında yeni bir doğalgaz rezervi bulunduğu duyuruldu.

KIYIYA 5 KİLOMETRE, 16 METRE DERİNDE

Yeni rezervin Nil Deltası’ında kıyıya 5 kilometre uzaklıkta ve 16 metre derinlikte bulunduğu ifade edildi.

Temmuz 2015’de keşfedilen ve halen üretim yapılan Noroos rezervinin 4 kilometre kuzeyinde olduğu açıklanan yeni keşfin, "Büyük Noroos Alanı" olarak ifade edilen sahanın içinde olduğu aktarıldı.

MISIR'IN REZERVİ 120 MİLYARA ÇIKTI

Söz konusu keşifle birlikte toplam doğalgaz rezervinin 120 milyar metreküp olarak tahmin edildiği belirtildi.

Yeni bulunan rezervin, ENI’nin ortağı BP ve Mısır ulusal petrol kurumlarıyla koordineli bir şekilde değerlendirileceği ifade edildi.

İTALYAN ŞİRKETİ, 1954'TEN BERİ İŞLETİYOR

1954 yılından bu yana Mısır’da enerji üreten ENI, Batı Abu Mazi bölgesinde BP ile ortak çalışma yürütüyor.